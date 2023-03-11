玉花一家人住在越南 平陽省順安縣的萊蓧村。父親在玉花二十歲那年去世，丟下母親、妹妹玉葉和弟弟小虎。沒有足夠適當的勞動力，母親把那塊貧瘠的田地賣了，在村口搭了一個賣飲料的茶寮。

玉花長得甜美，村裡很多青年每天都來茶寮，喝咖啡 、檸檬水只是藉口，其實是賴在那裡想和玉花閒聊才是真，因此生意倒也過得去。想不到母親翌年也走了，臨終時，叮囑玉花：「大丫，這個家以後全靠妳了，尤其是小虎，他是咱家唯一的男丁，妳要好好照顧他啊！」

新年，平陽省省會土龍木的文工團來到萊蓧村表演，表演的場地就駐紮在茶寮對面。玉葉有一腔好歌喉，上台客串，才兩天就和打鼓的黏在一起。文工團離開時，玉葉居然靜悄悄跟著他跑了，還把玉花這一年來攢下的積蓄和做生意的本錢全捲走。

玉花六神無主，在村尾父母的墓前痛哭，村長見狀，答應借錢給玉花。玉花雖勉強度過難關，但利息利滾利，她根本不可能還清借款。村長中年喪偶，多次暗示玉花，如願意嫁給他，借款一筆勾銷。玉花當然不答應，花樣年華怎可能嫁一個和父親年齡不相上下的人？

一天，小虎突然對玉花說要結婚，玉花還在為借款煩惱發愁，當然立即拒絕：「你才幾歲？我哪來錢替你張羅？」小虎供出實情，女孩懷孕了，如果不結婚，女孩的家人不會放過他。小虎哭著央求：「你忘了媽媽的話嗎？媽媽要妳好好照顧我哦！況且，姊姊，我們不是沒有辦法，你答應村長不就得了嗎？」玉花氣得幾乎昏了過去，又跑到父母的墓前痛哭。她想起自己去年為著照顧這個弟弟，拒絕了同村男友的求婚，男友不諒解，忿忿地說：「妳又不是他媽媽，難道妳還得照顧他一輩子？」

「呱！呱！呱！」一隻烏鴉飛來停在墓後不遠處的一棵樹上，這情景使玉花突然記起九歲時的事。一天中午，她帶著七歲的玉葉、五歲的小虎去給父母送飯。路上，頑皮的小虎不聽話，好好的村路不走，偏偏張開雙手、踮著腳，扮蜻蜓在田埂或水塘畔東歪西倒地跳躍。半路上，小虎還為追逐一隻貓，尾隨牠爬上一棵樹去。他意外地發現上頭樹杈有一個鳥窩，太高伸手搆不到，他居然想踏上側枝往上挺，玉花還來不及呼喝阻止，他已整個人摔了下來。

來到父母耕作的田地，父親見小虎滿身污泥，臉上、手臂、膝蓋滿是傷痕，一問緣故，勃然大怒，回頭就給了玉花一巴掌：「妳當姊姊的怎麼不好好看管弟弟？」玉花委屈地摸著熱辣辣的臉頰不敢開口。玉花哪敢辯駁？在家裡小虎橫行霸道，父親還時時袒護他。倒是玉葉大膽，怯生生地說：「姊姊叫他別爬上樹，他就是不聽！」母親檢查了小虎全身後說：「謝天謝地！還幸沒傷到筋骨，你這小兔崽子，知痛了吧？看你以後還敢不敢這樣放縱？」回過頭摸摸玉花的臉頰說：「唉！這小兔崽子總是惹禍，大丫，錯不在妳，媽媽不怪妳。」

暮靄慢慢籠罩四周，涼風陣陣透進玉花的衣領，她漸漸冷靜下來。自小母親就灌輸給玉花孝悌觀念，母親臨終的叮囑，一直像一把沉重無形的枷鎖，壓得她透不過氣。不過，母親當年斥責小虎的一番話，這時候彷彿當頭棒喝般提醒了玉花，她擦乾眼淚，吸了口氣，暗忖：「是小虎不對，他咎由自取，我無能為力，媽媽一定不會怪我。」她如釋重負、豁然開朗，不再覺得內疚、徬徨。從今天起，她要掙脫這不合理的桎梏，活得自我，給自己一個喘息重生的機會。