私越「三八禁線」（上）

說起打上引號的「三八線」，在上世紀五、六○年代上過學的人，都會立即想到當年在學校裡男女生之間不可逾越的「界線」。若男女生被安排坐在同一課桌，這條「三八線」就豎向畫在課桌的正中間，誰的手臂、書籍文具紙張等，一概都不能越過禁線。引伸開來，一進學堂大門，尤其是一進教室，女生和男生就被嚴格地「分居」在這條禁線的兩邊，不能隨意接觸、交談。

小學六年如此，中學六年也是這樣，大學六年更是這樣。我們一九六一年進復旦的時候，正值國務院 的「高教六十條」在全國二十六所重點高校開始實施。六十條裡有一條，專門規定在校學生不能結婚，已婚的不能懷孕生孩子。進校伊始，就是一次貫徹執行六十條的全校動員大會。會議的最後一個內容，是宣布將生物系的一名女生開除學籍，因為已婚的她「違規」懷孕了，成了「頂風作案」的反面教材。

各年級的政治指導員在具體執行「不能懷孕」這一條規定的過程中，不僅盯著已婚女生的肚子，更著眼於未婚的男女之間的行為，時刻提防著青春期的學生「犯流氓」。六十條疊加在三八線上，男女生之間在根本上斷絕了非工作學習需要的任何交往。

越怕出事就越是會來事。就在我們整天埋頭苦讀之際，晴天霹靂，我們年級和上一年級一起聯合召開了一個大會，宣布抓出了一個「流氓集團」。兩個年級中的幾名「流氓骨幹分子」輪流上台檢討自己的「流氓行為」，不外乎是給女生寫情書、周六放學後跟著女生到家門口，嚇得女生雙腿發軟、到家就哭，諸如此類。

大會的壓軸，是宣布我們年級的一個男生是該集團的「為首分子」。他「流氓成性」，居然帶了一個年輕女子去到無錫的旅館 開房間。我坐在下面，一聽他如此膽大包天，就知道他肯定是要被開除了。果然，大會宣布褫奪他的學籍。

後來聽聞他去到靜安寺附近，一家很有名氣的「大發南貨店」臘肉部站櫃台。因為能說會算、手腳俐落、頭腦活絡，深得店員及顧客的好評，迅速成為了業務骨幹，看來他是「痛改前非」了。只是那個和他一起去無錫開房間的女人，奪了他的金剛童子身，毀了他成為一個化學家的前程，最後並沒有嫁給他。

我們年級，不但出了幾個「骨幹分子」，而且還出了一個不開除不足以懲罰他本人、不嚴懲不足以戒律其他學生的「為首分子」，自然成了道德教育 的重災區。為了加強對男生的督察，系黨總支特地給我們年級加派了兩名男性的政治指導員。

兩男一女組合的三名指導員，明裡是鏟除流氓團伙的「餘毒」，暗下還有一個更重要的任務：復旦女排校隊裡有三名隊員在我們年級裡，其中一個更是主攻手，被稱為「復旦的郎平」。她仨是校領導下死命令必須重點保護的。

在六○年代的上半葉，復旦女排可以說是全國高校裡的一支鏗鏘玫瑰，因為她是在全國女排聯賽中打進甲級隊的唯一一支學生隊。當時有一個不成文的規定，凡是甲級隊的隊員，就享受運動健將的待遇，復旦女排隊員因此也是校領導心目中的「親閨女」。

可想而知，她們是復旦人的驕傲，自然也成了校內外眾所矚目的對象。青春靚麗的女大學生，穿著緊身的運動衣褲，活蹦亂跳地在眼前公開訓練、比賽，自然吸引了也處在青春期且荷爾蒙超過平均值的男生們芳心。一名數學系的男生在畢業前夕，怎麼也按捺不住自己的情緒，抖起了「賊膽」，走進了「郎平」正在夜自修的教室，偷偷地塞給對方一張紙條，立即轉身離開了。

可憐這個「郎平」雖說已是大姑娘了，但是初中上的是女子中學，高中階段進了體校，一直活在與男生渾身上下勿搭界的女性世界裡，還情竇未開呢，哪有這樣的體驗？這張紙條嚇得她不自修了，立即找到指導員，上繳過去。結果這名未來的數學家畢業被分配到祖國的一個「遙遠的地方」。

校黨委書記還為此下了一道死命令：女排學習和比賽任務那麼重，不准在校男生找女排隊員談戀愛。一經發現，男生立即開除出校。

➤➤➤私越「三八禁線」（下）