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《老物件情懷》一把銅鎖

文、圖／馮雁軍
舊式銅鎖。
舊式銅鎖。

我的書櫥裡，一直放著一把舊式銅鎖。鎖長九點五厘米，鑰匙長十點八厘米，腰圍一側刻有線條流暢的吉祥圖案。

銅鎖始於秦漢，盛於明清。我的這把銅鎖，從爺爺祖上傳下，屬於清末舊物，算不上文物級寶藏，那個時代的銅鎖是普通人家的生活用品。外觀早已失去光澤，裡頭卻蘊藏著我兒時的快樂與警省。

一九六七年秋末的下午放學後，我按奶奶的安排出門挑豬菜。那時父母在外地工作，我和大哥跟奶奶一起在老家生活。蘇北農村社員家養豬，沒有專門的飼料，全靠大人小孩到田間地頭挑野菜，這是孩子們放學後和上午上學前凌晨必做的家務，比現在孩子們的家庭作業還重要。

聽到髮小祝余在墩子邊催命鬼似地大聲喊：「快點，快點。」我連忙從神櫃上取了銅鎖把門鎖上。剛轉身，奶奶從外面回來了，門就不用鎖，鑰匙卻不翼而飛。平常，鎖門後鑰匙都是放在老地方──門檻旁的貓洞裡邊。今天卻見了鬼，人未離開，鑰匙卻神祕消失。

祝余也嚇得灰頭土臉，趕緊跑過來幫我找。他趴在地上，手伸進門縫、貓洞裡、門檻下、門窩旁反覆擼摸，仍不見蹤影。

奶奶急得團團轉，難聽地惡罵：「上炮衝的，鎖門還把鑰匙特了（丟掉）。」我淚目懵圈一旁，委屈而不知所措。

突然，奶奶獅子一樣咆嘯起來：「你手裡拿的什呢？」她猛地竄到我面前，掰開我的右手掌，鑰匙原來被我一直握在手裡。我猛然驚醒。此後，凡事再忙，我都會淡定處置，並成為習慣。

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