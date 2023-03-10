回憶我在廣東河源、深圳工作了近二十年，當年吃過廣州的腸粉、廣西的螺螄粉、衡陽的魚粉、潮汕的牛肉粉、河源的豬腳粉等。後來在深圳的時候，聽說我兒子的公司樓下不遠新開了一家殺豬粉店，這個粉店名字就給了我們一個驚奇。我家的公司在深圳最繁華的華強北商業街大樓，是誰的粉店有這麼大的本事，想立足這黃金地盤？十平方米的店面，當年租金 就要三、四萬元。

一日周末，我們一家在女人商業大街附近的餐飲樓檔口，找到了那個並不大的殺豬粉店，一看，門前門內排著長隊，人太多了，我們沒等。在大街逛了一圈回來時，正遇見店裡有員工從冷藏車上搬下幾大箱東西，我順便問問，老闆說是從家鄉運來的米粉；想不到，這殺豬粉的米粉還要從那麼遠的湖南運過來。有員工說，那是家鄉的手工切粉，薄而嫩滑有嚼勁。

我又聽到門內傳出幾聲正宗的長沙鄉音，剎那間，那親切感驚喜得我抬頭朝裡望，好像尋找到夢中的鄉愁。老闆說員工也是湖南來的，夜宵很忙，還需要很多米粉。

我們等了一陣，終於吃上了殺豬粉。小小的店裡，整潔光亮，人來人往，絡繹不絕。幾張餐桌沒有空閒過，有的端著碗站著吃，也吃得熱呼呼，有的還要打包帶給家人吃。那麼大一碗，我的肚子吃脹了，還對妻子說：「明天我們再來吃早餐。」那殺豬粉裡有胡椒味，有綠色蔥花，有薑蒜，要吃剁辣椒的，桌上放著一大碗；原汁原味的湯，鮮甜醇香，米粉上蓋了一層豬腸、豬血、豬肝、瘦肉片等豬雜，都清爽細嫩，還有一個雪白的長沙荷包蛋。

我家住在福田新洲區天都世紀，樓下就是地鐵站 。沒想到，後來就在離我們一個公車不遠的下沙村裡，也出現一家殺豬粉店，老闆和他的娘子說是深圳的朋友介紹來的。附近紅樹林、深海灣區的人，走路或坐公車都要來下沙村吃碗殺豬粉。深圳是個大移民城市，來吃殺豬粉的有全國各地的人，上海、北京 、東北人都說殺豬粉有味道。

有一次我開玩笑問了公司裡的幾個外地員工：「殺豬粉是什麼味？」他們也笑開了懷，回答：「是最好吃的湖南美味。」可見這殺豬粉的生意「殺」氣不凡。再後來，殺豬粉紅火了，在深圳還有了多家連鎖店。

殺豬粉倒底美在何處？我二哥在郴洲棉紡廠工作，他告訴我，二十多年前，殺豬粉是源於郴州的一個小鎮。最初是在一九九八年，那正是廠礦倒閉、經濟不景氣、很多工人外出打工的年代。可是在湖南郴州白露塘鎮街口，有一楊阿嫂在馬路旁的市場檔口，擺了一個小粉攤為生，米粉名叫「三鮮粉」。

生意做了十年，談笑中有人說：「這是阿嫂每天起早，趕到殺豬場買來新鮮豬雜做碼子，何不就叫『殺豬粉』呢？」二○○八年，高雅名稱的「三鮮粉」才改為鄉土氣的「殺豬粉」。這一改，果然「殺」出了一片鄉土的紅火，方圓各地都開著車來吃殺豬粉了，於是小攤變成小店，小店變成大廳，走出小鎮，走進城市。

殺豬粉的碼子，追根溯源，是源於湘西吃「泡湯」的風俗。據文載，從古至今，在湘西農村和少數民族地區，殺完豬後，當即把新鮮的豬下水切成小塊，煮上一大鍋，設宴款待所有來的親朋好友和鄰里鄉親。在廣東客家地區，有吃「全豬湯」的習俗，和湘西殺豬時吃的「泡湯」一樣，都是新鮮的豬雜為食材。在河源的飲食店裡吃一碗全豬湯，裡面就有豬小腸、瘦肉片、豬肝、豬心肺、香菜、小蔥。

而郴洲殺豬粉的美味，更美一層是在於它的精工細作成就了精品。殺豬粉的湯，據說就是用新鮮的豬筒骨熬出骨髓，有的還添加了雞骨架，經小火精熬幾個小時，如此熬出來的高湯，配上現殺豬的新鮮豬雜，哪還有不鮮美的道理。

從一個路邊的米粉小攤，發展到如今各地都有了連鍞店的一家「殺豬粉」總公司，看來生意人要想發財，不在乎生意大小，秘密就在於「精心」。凡是小事，付出了精心，都會有大的回報。