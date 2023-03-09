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圖書館有「黃金屋」 （上）

張達聰

小時候父親常給我念叨兩句古話，「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」。我理解他的苦心，無非是促我向學，將來富貴榮華，人生美滿。可書在何方？當非圖書館莫屬。就我而言，從小到大再到老，圖書館始終是我生活中須臾不可短缺的福地，是我這個書蠹頭取之不盡的知識寶庫和「芝麻街」，每周不去報到數次實屬不可想像。

因為就讀的小學在上海簡陋弄堂內，從來沒有學校設有圖書館，所以我最早接觸的，是在一幢老式小洋樓內的上海市少年兒童圖書館，地處南京西路靠泰興路口，從我家步行十五分鐘可達。小學三年級時聽說少兒圖書館要新發一批借書證，於是我下課後立即趕去排隊申請。隊伍慢慢蠕動，直到黃昏才如願以償領到人生第一張借書卡；也就是一張狹窄的硬板紙，上面貼了我交上去的戴紅領巾半身照，和圖書館的紅色印章。

有了借書證就直奔二樓借書室，只見中間有一排書架把讀者與管理員隔開。書架正面都是一塊塊的玻璃板，中間留有指縫，讓讀者可用手指把相中的書籍頂出去，再由管理員抽出來交予你。

升入高年級後，我不滿足於只看薄薄的中短篇，開始借閱磚塊似的長篇小說，包括吳強的「紅日」和周立波的「暴風驟雨」等，講述戰爭和土改的大部頭。為節省時間，也因急不可耐，我常常一借到稱心如意的書就邊走邊讀，手中的書本隨腳步挪動而不停顛簸，大傷視力，結果我成為家中諸兄妹裡唯一的「四隻眼」。

由於我三天兩頭去借書還書，引起一名滿口天津話的李老師注意，她將我招安，發展為小服務員。上崗服務需占用一定課餘時間，但好處是近水樓台，能捷足先登借到心儀的新書。

還有一個好處是，時不時可隨李老師參加市裡組織的課外活動，比如去兒童劇場觀看尚未公映的新電影。有一次觀看兒童電影「英雄小八路」，參與演出的幾個男女兒童演員，放映後還素裝與觀眾見面座談，讓我好生羨慕，暗自萌生要當電影演員的願望。

一九六四年我考取了需住校的上海中學，從此揮別少兒圖書館。一則本人身價略漲，二則中學裡有專門的兩層高圖書館小樓，何須他求？二樓不僅有明亮的閱覽室，還有一個收藏了好多中外書籍的書庫，只是閒人莫入。

我們要借書，都須在閱覽室的目錄卡抽屜裡先查找書名，記下書號，然後央求一個戴著厚鏡片並耳插助聽器的男教師去書庫尋找。據說這老師是早年留學歸國人員，後被打成右派，只因有圖書管理專長而被留用。如果他遍尋不著，說明那書已借出，我只能下次請早。我那時借閱過「紅與黑」等世界名著，當然也借看了「鋼鐵是怎樣煉成的」等革命題材小說。

➤➤➤圖書館有「黃金屋」（下）

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