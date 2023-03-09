在我認識的同學和朋友中，好像沒有人經歷過像我一般的童年，因為童年的我是一個野孩子。

父親服務軍旅，抗日戰爭勝利後，就調駐台灣澎湖防衛司令部，我小學低年級就是在馬公度過的。後來他決定把家搬到台北，以便我們子女有機會進好的中學和大學。可是他本人並未調遷，所以沒有分配到宿舍，於是在離師大附中不遠的地方蓋了幾間屋子。

父親常年在外，幾個月才回家一、兩次；母親有自己的牌友，而且對子女一向都採取放任政策。因此貪玩的我就只有在父親回家時，或在吃飯睡覺時，才能在家裡找得到我的身影。

當時台北信義路三段甚為荒涼，我家後面就是一片一望無際的稻田。還有在不到一箭之地，有一個高約二十公尺的水泥碑塔，相連在後面的屋子裡放滿了一排排無名日本 兵的骨灰罈子，鄰居膽小一點的孩子都不太敢去那塊地方。可是塔前有一大片廣場，那正是我們大小孩最佳的玩彈珠場所。

政府剛遷到台灣的前幾年，的確是克難時期，家家都很清苦。普通的家庭哪買得起什麼玩具？

女孩子們最流行的就是把橡皮筋連成一長串，然後兩人拉著，第三個人一面跳，一面用腳去勾，嘴裡還唱著歌謠，好像是「小皮球，香蕉油，滿地開花二十一、二五六、二五七、二八二九三十一……」，男孩子們最常玩的就是玻璃彈珠和紙牌了。

通常的玩法是在泥地上畫一個三角形，三、四個人每人放一顆或兩顆在三角形的三角和邊線上，然後每人用自己的母球去彈撞，撞出三角形外的就是戰利品。至於紙圓牌，上面印著各種不同的人物，大概都是些三國演義、西遊記或封神榜裡的角色，重要的是在角落上印著十二生肖。

玩法通常是一人作莊，旁人下注，每人發兩張牌比大小，如此一玩下來，不到天黑看不見東西時絕不會結束。

下雨天時也擋不住我這個野孩子。記得常常打著赤膊赤腳去灌田的水渠裡摸蚌殼，下雨時蚌殼都往上爬到接近河底的泥土裡，一摸就著，時常摸了一桶巴掌大小的河蚌回家煮湯喝。

不過更好玩的還是去溝渠裡捉泥鰍，這要等天晴水淺的時候才有搞頭。兩、三個人選一段溝渠，挖泥巴築起一道攔水壩，接著在下游三到五公尺的地方也築一道同樣的泥壩，然後用水桶或臉盆把水舀掉，等水乾了、溝底爛泥露出時，好戲就上場了。

這時每人用兩手挖起爛泥撥開，就可以看到躲在泥裡、有手指般大小的泥鰍，常常一抓好幾條，有時運氣好時還捉得到大條的鯰魚。當然驚險鏡頭也層出不窮，那就是不小心碰到水蛇的時候，立刻大叫一聲：「有蛇！」通知友伴，大家不約而同連跳帶爬逃到岸上。

回想起來也是命大，如果被蛇咬一口，尤其是毒性極強的「雨傘節」，恐怕小命都要送掉。當時膽子大也不怕，若是現在要我重作馮婦，恐怕打死也不肯了吧。

比蛇更可惡的是水蛭，俗稱螞蝗。螞蝗爬到皮膚上吸血通常我們都沒感覺，等到牠吸飽了血跑了，會發現傷口有一條血線流下，才知道遭了毒手。因此我們捉到螞蝗時，都用一條細竹子從牠的屁股穿進去，直到把整條螞蝗反穿為止。有時倒楣的水蛇碰上我們時，也都一頓亂棍就地正法了。

後來念高中，生物課學期末要做標本，我有打蛇的經驗，就打了條五花斑斕的蛇，結果恐怕是把女老師嚇著了，沒拿到高分。

➤➤➤野孩子（下）