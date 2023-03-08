一九一二年民國正式成立，碧城出任袁世凱總統機要秘書，由於不滿袁的帝王野心，三年後辭職去上海從事貿易，積累財富。她於一九一九年首度出國，來美國哥倫比亞大學 旁聽美術、歷史與文學，在次年返國探親時信仰了佛法，一九二二年學成歸國繼續讀書寫作、鼓吹平權。一九二四年第二度出國，地點為歐洲各國，長居瑞士，一九二八年成立「中國保護動物會」，護生吃素，隔一年在倫敦正式皈依三寶，成為佛家在家居士，法名曼智，一九三三年返回上海。

一九三七年碧城第三次出國，再度到歐洲，聽到抗戰爆發，她心急如焚，但是回國之途由於戰火被阻在香港 。一九四三年她在香港病逝享壽六十歲，按照遺囑，全部遺產捐出布施，遺體火化拋入大海，香魂渺渺，來去空空。

呂碧城一生未嫁，卻擁有出色的外表與長於設計服裝打扮，知名作家蘇雪林教授稱讚她「美艷有如仙子」。那個時代的許多各界名流才子都曾經爭相追求她，留有紀錄的有袁世凱之子袁寒雲、李鴻章之子李經羲、著名詩人樊增祥、易實甫等。

呂碧城曾經與身邊密友談起自己的感情問題時，頗有感慨：「生平可稱心的男人不多，梁啟超早有家室，汪精衛太年輕，汪榮寶人不錯，也已結婚，張謇曾給我介紹過諸宗元，但年屆不惑，鬚眉皆白，也太不般配。我的目的不在錢多少和門第如何，而在於文學上的地位，因此難得合適的伴侶，東不成、西不就，有失機緣。幸而手頭略有積蓄，不愁衣食，只有以文學自娛了。」

她的詩篇文采才情洋溢，有濃濃的深情，也有不世出的巾幗俠氣。先看一首「浪淘沙」：「寒意透雲幬，寶篆煙浮。夜深聽雨小紅樓。奼紫嫣紅零落否？人替花愁。臨遠怕凝眸，草膩波柔。隔簾咫尺是西洲。來日送春兼送別，花替人愁。」無論氣韻意境，填詞用字，還有思念的離別愁緒，簡直可以上與宋代詞人柳三變、周美成媲美。

呂碧城造訪歐洲時，特別登上阿爾卑斯山，上山後題詞：「十萬年來空谷裡，可有粉妝題賦？寫蠻箋，傳心契，唯吾與汝。」格局恢弘，呈現出一般紅妝所沒有的氣魄與膽識，了解碧城的，唯有這崇高的阿爾卑斯高山了。

再看一首「浣溪沙」：「殘雪暟暟曉日紅，寒山顏色舊時同。斷魂何處問飛蓬。地轉天旋千萬劫，人間只此一回逢，當時何似莫匆匆。」一次的偶然邂逅，然後各別東西，留給多情女淡淡的惆悵。難怪著名詞人龍榆生將呂碧城的作品收錄入「近三百年名家詞選」，稱她是「近三百年來最後一位女詞人」、「鳳毛麟角之才女」；而潘伯鷹更誇女詩人呂碧城「足與易安俯仰千秋，相視而笑」，直比才女李清照，這是何等難能可貴的讚賞。

呂碧城女士是詩人、女權先鋒，積極推動動物保護，也是護生戒殺的素食主義者，創下了許多第一的紀錄。嚴復曾如此誇讚呂碧城：「此女實是高雅率真，明達可愛，外間謠諑，皆因此女過於孤高，不放一人於眼裡之故。故我看甚是柔婉服善，說話間除自己剖析之外，亦不肯言人短處。」可見為人透達純真明理，又有勇於任事的魄力。

離開世間前，呂碧城留下最後一首絕命詞：「護首探花亦可哀，平身功績忍重埋。匆匆說法談經後，我到人間只此回。」生於亂世，遍遊各國，交遊天下，最後竟孤獨終老。一生風風雨雨，皆已轉瞬成空。詞人、作家、教育 家、報人、政治人物、女權運動者、素食主義者、佛家居士，經歷過多重身分，尋訪大千世界。碧城來到人間，彷彿仙子落入凡塵瀟灑走了一回，為青史留下幾許感人詞章與故事。

謹以這篇短文，向民國一代奇女子呂碧城女士致敬。

➤➤➤碧城故事（上）