如果人生有四個階段，現在的我正走在第三個階段。

二十五歲以前，忙著求學，所有的人生歷練都圍繞著追求夢想。上大學是我從小的願望，一路走來並不順遂，但每次做決定後就全力以赴，最終考上大學。大學的成績無傲人之處，為人處事卻獲益良多。

移民 美國後展開人生第二階段，為生計打拚，當工作遇到困難，有時峰迴路轉，化危機為轉機。養兒育女的同時，經歷失業、失婚，為了兒女，走過艱困時期，深刻體會到時間可以治癒一切。

對於移民美國，從來不曾後悔，在正職之外也兼職，從中文學校到私人家教，體驗美國的文化。美國人在工作上公私分明，尤其是打考績和解雇，不留情面；換言之，能力強的人容易有出頭機會。在職場上矜持的我，總是默默付出，不求回報，後來意識到必要時大張旗鼓，讓別人看到自己的優點，才能贏得尊重。

十多年來，對家教盡心盡力，從不遲到早退，隨身攜帶額外教材，以應付臨時狀況。學生的進步、家長的滿意及禮物的餽贈，是我教學上的成就，至今仍然有幾個家長維持聯繫。

近五十歲時轉換跑道，迎接事業第二春，服務於教育 界，之前的教學經驗派上用場，也比較自在，更能凸顯魅力，化為優勢。隨著時空發展，迎接電腦手機 ，享受便利的生活，天涯若比鄰，一切不再是遙不可及，更觸及世界各地。步入人生第三階段，慶幸自己有中西生活體驗，逐步完成人生夢想。