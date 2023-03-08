《老照片說故事》父親苦難的童年

作者父親在一九三○年代初的照片。

我們老家在浙江青田縣高市村，甌江流過我們村邊。村中間有條小溪流入甌江，溪兩邊些不大的平地，居民的房屋建在這不寬的地上，兩邊都是不太高的山。靠甌江邊的是外村，我們家在裡村。

據一九三六年編寫的水南葉氏親譜記載，我曾祖父葉寶仁生育四子二女，兒子是銀海、銀西、銀坤（我祖父）、葉邁。還有兩個女兒，一女嫁石蓋洪岙洪成策；另女小名碎娘，適東源趙志堯。

父親葉毅生於清宣統辛亥年（一九一一 年）五月十四日，他當年很自豪地告訴我，他和民國同齡。而他三歲時，我的祖父就因病去世了，推算祖父當時只有二十四歲，故我祖母二十七歲就開始守寡。

我對祖父知之甚少，也許父親也了解不多，因為平日很少提起。九○年代我在上海短住，韻香姑有次和我談話時提起她媽媽碎娘的婚事，早年家裡議論碎娘婚嫁時，很多人認為趙志堯一介書生，家庭貧困，只有我們祖父認為讀書人現在貧困，將來一定有出息，因而一錘定音。

姑婆一輩子都記得三哥（即我祖父）的支持，祖父去世後，姑公和姑婆也是一直盡心幫助我父親，支持他上學。父親三○年代初結婚時，姑婆和姑公贈禮金一百元，這在當時也是一筆可觀的數目。志堯姑公後來成為青田名人陳誠將軍的左右手，周恩來總理抗戰時，曾給姑公就讀過的村小題寫校名。

祖父去世後，家境日益艱難，無奈把父親的小妹給人家當童養媳。由於沒有勞力，幾畝祖傳的薄田收成很差，食不果腹。祖母經常在一大瓦罐水裡撒一把米，加上些紅薯絲，放在柴灶的灰塘裡，焐成一罐稀米湯，維持全家一天的吃食。家裡的住房就是緊靠山邊的破房，多年來只有一間有門窗，其他門窗洞開，樓上四面皆空，無法擋風雨。

祖母堅持讓父親上村裡的小學，幾十年後家裡還保留父親當時讀過的課本，是二○年代初商務印書館的課本，父親在書的字裡行間有些注釋。

祖母房間的牆上，幾十年來一直掛著父親三○年代初去南京當兵、後來升為尉官排長的照片，是他身著戎裝拍了一張放大照寄給母親。解放後，父親這樣的照片成了大忌，我們不敢保存，五○年代就全部焚毀。祖母身在山村，村裡都是叔伯兄弟，這張父親唯一的留影就一直掛在房間裡。

九○年代縣裡編寫「青田百名將軍錄」，和附有大量照片近千頁的大型文獻紀念冊「戎馬生涯」，弟弟把這張照片拿到編輯部，主持編寫的詹海峰老先生把照片拿去放大，製版印入書中。

一九四○年我八歲時，隨母親到湖南長沙和父親團聚。父親多年沒有見到我，對我這個大兒子特別喜歡，常對朋友表示「有子萬事足」。他在外出躲警報的時候帶我在野地裡尋走，常說起他幼年在高市認識一種名為「見水還陽」的植物；他說該植物不怕乾旱，就算乾枯了，只要一下雨就恢復生機。但在湖南，父親從來沒有找到它。

我小時候愛賴床，父親就給我講「聞雞起舞」的故事，說祖逖每天一聽雞叫就起來舞劍鍛鍊身體；我很佩服，就學著也早早起床，但是堅持幾天，老毛病又犯了。父親又給我講「陶侃運磚」的故事，我聽了懷疑，幹嘛要每天把一百塊磚頭從房子裡搬出去，晚上又搬進來。父親說這是鍛鍊毅力，下了決心就要堅持。此後我慢慢形成習慣，從小到現在，幾乎一輩子都是早晨六時就起床。

父親也把他幼年時聽過的故事講給我聽，我最感興趣的是「十兄弟」。故事裡的十兄弟每人都有一項特長，老大是千里眼，老二是順風耳，老三不怕火燒，老四不怕水淹，如此這般，我聽了大感興趣。當時我只讀過小學一年級半年，就提筆把故事寫信告訴家鄉的同班好友章松，每個毛筆字有核桃 大。父親對幼年在家鄉的所見所聞熟記在心，說明他對故鄉的感情。幾年前我在加拿大 ，發現世界著名的美國企鵝出版集團，一九三八年就翻譯出版這個故事，但精簡成五兄弟。該書以漫畫插圖出版，形式生動，看來青田的民間故事有走向世界的水平。

我對父親幼年了解甚少，只能寫出這麼些。現在已無人可問，這是我一大遺憾。