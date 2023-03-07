《老照片說故事》織毛衣

作者穿著自己織的毛衣。

九○年代在單位上班幹完事，可以讀書看報、打毛衣。我買了一個一百元人民幣的打字機，默打電大英語課文。我的對桌是一個上海姑娘，嫁了個北京 丈夫過來的，她織毛衣很快，兩、三天就一件。我倆各幹各的活。

一天她看了一會兒我打字，對我說：「結毛衫好不？」她告訴我，中粗線用幾號針，毛衣用多少線，告訴我下襬起多少針，多少針開始收袖口，挑肩挑多少針，怎麼出翻領、圓領，怎麼出扣眼。她記得的數字準確到正負兩針，織出來的毛衣就像商店裡買的正規毛衣一樣。在她循循善誘下，我就棄打字而打毛衣了。我手有點笨，毛線繞來繞去的，常常把金屬織針掉在地上。

她告訴我的方法也常常被我篡改，有時候是因為太麻煩，有時候是將錯就錯。她教我擰麻花，說這樣織法可以收緊，我覺得麻煩，就改成豎條上下針，也能收緊；她教我加減針出花可以打開，我覺得麻煩，就改成橫錯上下針，也能打開；她告訴我下襬要收到臀圍，我覺得男人收臀圍很神氣，女人不收臀圍比較合理。我理解到只要學會基本手法，達到戰略目標就行了，不必要太遵守戰役細節。戰略目標的要素依次是：功能、合體、觀感、省工。

就這樣改良主義地學織毛衣，我給自己織了散襬收腰、肥袖收口、翻領配長帶的毛衣。還給當時的男朋友織了一件毛衣，使用強烈對比色的三種毛線：玫紅擰花、金黃麥穗、寶藍撒地，各占三分之一，笑說是絢爛奪目。

兩人的毛衣穿出去，招得街上有人追著問：「這是在哪兒買的？妳賣不賣？」我的朋友和同事們說：「妳很能趕時髦啊。」我的對桌說：「她哪是趕時髦啊，是時髦趕她。」