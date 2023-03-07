「渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新」。一大早，本是懷著這樣的心情出門的，誰想到達台北一○一大樓的時候，雨竟淅淅瀝瀝下成了氣候。父親說：「好不巧，居然就這樣錯過了這台北的全貌！」我心裡暗自慶祝，不需要在這無聊的建築物上浪費時間和金錢了。

我們決定到士林轉公車去故宮博物院避雨。我記得有一次，一個不太識趣的中國記者問日本 女建築師妹島和世，「中國哪家藝術館的設計，讓她印象最深刻？ 」妹島如小女生般地托著下巴足足思考了一分鐘後回答：「台北的故宮博物院算不算？」

前一陣子和大陸朋友分享日本的建築靈魂，恰巧談到妹島對日本文化的精心提煉。於是我在故宮裡一邊汲取這民族鼎盛時期的瑰麗，一邊拷問著自己的靈魂：北宋范寬的皴筆技法，讓我聯想到建築大師赫爾佐格和德梅隆慣用的建築表皮。藝術是相通的，不是嗎？但為什麼我們到近代在藝術的各個方面，卻都失去了這種傳承呢？

我想妹島所謂「最深刻」，一定是中國璀璨的歷史文化，而不是博物院這個建築本身。因為台北故宮博物院的瀏覽路線在我看來有些凌亂，和她設計的金澤美術館 ，在建築設計上沒有可比之處。她顯然記住的僅是我們的文化而已。

整理背包的時候，一個做清潔的老伯告訴我們雨早停了，不必再撐傘。出門仰首望去，雖然到了正午，陽光卻不那麼明麗，照到身體的時候竟然有些慵懶。無意間參觀了在故宮附近舉辦、台灣本土畫家林惺嶽的油畫展，畫作從早期的孤獨到晚年的豐滿，從純色的秋天下金黃色的牛，到水果木瓜色彩斑斕的台灣，用色筆觸極好，感覺和室外的陽光都快要融為一處了。

時間尚早，我建議父母一起坐捷運到淡水，揮霍在台北的最後一個無雨的午後。售票員細心告訴我們如何轉乘，並反覆叮嚀到淡水是一定要坐船的。因為晚上還有事，我們告訴她時間上大概有問題，她流露出一臉遺憾，彷彿我們將錯過她家後院的夕陽，和台北最驚心動魄的那處風景。

在車上，父親附在母親的耳邊，輕柔細語地問這些傳世之寶相比北京 的故宮博物院怎樣？母親笑了笑，彷彿不想再說下去。

我喜歡淡水這個名字，像是過濾提純後的台北。如若要用一個字形容我這樣一個遊客對台北的印象，我便喜歡用這個「淡」字。台北城市街道給人的整體感覺，不那麼明麗，甚至可以說有些破舊。尤其在今天，雖然雨過天晴，但色彩依舊有些孤獨了。

老實講，淡水吸引我的，依然是老街的商鋪，和只需用三百新台幣就可以吃很飽的小吃街道。我發現一個特別有趣的現象，市井文化給遊客帶來的快樂，是現代文明所不能給予的。就像住在宮殿廟宇中的王侯將相依然垂涎粗茶淡飯一樣，人性的貪婪和欲望的膨脹，彷彿把人類的文明拉向了一個萬劫不復的深淵。就像美國六○年代著名的建築思想評論家珍·雅各（Jane Jacobs），在「美國大城市的死與生」中認為，城市就像生命科學一樣，屬於一種有序複雜性問題。過度有序的城市反而變得了然無趣了，不是嗎？

淡水便是恰到了好處，破舊的建築群中，零星點綴出新城市改造的斑駁印記。媽祖廟宇的香火和路邊攤燒烤的青煙溶在一起：濱河沒有大道，卻極易讓人想牽起戀人的手一起漫步。

在我理解，建築本身存在的意義，在於幫助建設一個溫良的社會結構，本身的美醜對錯都會消融在這個結構中。若非要把他提純成社會學，空間構成的獨特意義就顯得不那麼重要了。正如我在康乃爾建築系讀研究所時候的一個同學所言：「我用如此好奇的眼光看待世界的時候，發現建築只不過僅僅是滿足了我一小部分好奇心而已。」

這樣想著，母親突然扯住我衣襟的一角說：「兒子，餓了！我們回去士林夜市吧？」我說：「媽，飽了！」嘗過這台北的陽光、淋漓盡致但又不鮮明的色彩，和那淡水河畔的煙火。