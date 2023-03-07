談到女權運動、保護動物、素食主義這類話題，許多人會認為，全都是近幾十年來主要發展於國外的舶來品思潮。殊不知其實在百年前的清末民初時期，就有一些有識之士身體力行，並且廣為提倡宣揚，藉著在報刊雜誌發表文章，四處演講，同時積極創辦新式女子學校，向不公平的社會現象挑戰；他們主張提升女同胞受教育 機會，翻轉封建制度的不公不義，以及主張泛愛眾生、尊重動物的禁殺護生理念。

其中最值得我們紀念的，首為鑑湖女俠秋瑾與民國第一位女報人呂碧城女士。秋瑾的英烈事跡大家都比較熟悉，現請容分享一代奇女子呂碧城的故事。

光緒九年（西元一八八三年），籍貫安徽、官拜山西學政的呂鳳歧，這年迎來了他的第三個千金，前此兩名公子早夭；他為女兒取名賢錫，長大後改名碧城，號聖因，晚年號寶蓮居士，法號曼智。

呂學政出身光緒三年進士，曾任國史館協修，內閣中書，平生雅好讀書，家中藏書逾三萬卷。數年後他又得一幼女，依照排行，四個女兒分別名賢鐘、賢鈖、賢錫與賢滿。長大後二女兒賢鈖成為詩人與教育家，曾經擔任北洋高等女學堂總教習。

碧城十二歲時父親不幸病逝，家中只剩寡母與四個姊妹，沒有男丁情況下，父親遺產被本家叔侄強行瓜分，只留五個女子相依為命。後來寡母又遭到匪徒劫持勒索，勇敢的碧城寫信給遠親江蘇布政史樊增祥求救，終於脫險返家。但是碧城九歲時，父親與同鄉汪家訂下的婚約，卻被汪家以「碧城母親被挾持是不名譽事情」為由，退了這門親事，自此碧城一生獨身未嫁。

出身書香世家的呂碧城喜歡讀書寫作，也盼望出外見識，在二十歲時孤單到天津，認識了名報人英斂之。

英先生不但於一九○二年在天津創辦了報業史上聞名悠久的「大公報」與北平輔仁大學，也是中國近代史上知名的天主教領袖，兒子是後來台灣大學外文系主任與輔仁大學副校長英千里，孫子是傑出電影 與話劇演員英若誠。

英斂之賞識碧城的才華文筆，親自特聘她為大公報編輯，碧城自此成為中國近代史上第一位女報人，在大公報上發表了許多尊重女權、為女性同胞呼籲的驚世文章。由於秋瑾曾使用「碧城」兩字作為筆名，所以當時許多人以為，這些文章可能是遠在南方的秋瑾所寫。

而當年在浙江紹興辦明道女子學堂，並辦報推廣革命的秋瑾讀了碧城文章後，也大為折服，特別於一九○七年到天津與碧城結識。兩名女俠一見如故，當晚同榻而眠，暢談通宵，真是相逢恨晚，彼此都引為平生知己，碧城也為秋瑾創辦的「中國女報」撰寫了首期發刊詞。

很不幸的，同年七月，由於徐錫麟在安徽安慶起義失敗被殺，計畫在浙江金華起義響應的秋瑾也被捕慘遭殺害，留下了一對幼年兒女。知道消息後呂碧城不顧自身安危，安排人收拾她的遺骸私下安葬於杭州。

當時報紙害怕惹禍，多半選擇不報導這次起義，但碧城特別以英文寫了「革命女俠秋瑾傳」發表於美國紐約、芝加哥 等地報紙刊物，讓全世界都能知道秋瑾烈士的理想抱負與犧牲之慘烈。

為此，本來清廷也下令追捕碧城，好在當時袁世凱之子袁寒雲欣賞碧城，私下向父親力保，終於免於受難。

碧城深知欲興一國之強盛與推行男女平等，必始於改善教育，因而在英斂之創辦的「北洋女子公學」出任總教習（相當於校長），民國成立後學校改名為「天津女子師範學院」，專門培育師資。

➤➤➤碧城故事（下）