《老照片說故事》法拉盛老人中心（下）

歌小品「在那遙遠的地方」演員照。

此外，值得稱道的是，老人家對節目的改編和創造力，令人刮目相看。

舉例來說，老人家記憶力不好，表演節目要背台詞，台詞易忘怎麼辦？聰明的編導奶奶自有辦法。表演小品民歌「在那遙遠的地方」時，首先到華僑文教中心去借來多套新疆 民族服裝，讓一個漂亮奶奶打扮成新疆姑娘，優雅地坐在舞台左邊一角。再讓一個身材姣小的奶奶頭戴小白兔面具，依偎坐在姑娘身旁；由另外三名爺爺奶奶打扮成英武俊俏的男士，穿上亮麗的新疆民族男裝、頭戴自製的彩色禮帽。

他們從舞台右方一角載歌載舞依次走來，各人分唱一段歌詞。歌詞唱完正好走到姑娘身邊，挨個坐下變成溫馨的藝術團體，此時音樂同步結束。這個節目漂亮又有創造性，讓觀眾耳目一新，獲得了滿堂喝彩。還有的節目台詞雖少，卻有多人共演，每人一句，動作簡單，意味深長，使有興趣而不擅長表演的老人家也有上台的機會。

聯歡會結束，馬上有文娛小組出版牆報發表群眾感言；布置攝影園地，把精采節目定格欣賞，讓中心文藝走廊煥然一新。又每兩個月出版一份月刊名「華社通訊」，內容重點報導各種活動，展示節目照片，會員詩歌感言等。刊物給會員人手一冊，也發給兄弟單位，既能擴大宣傳和交流，又讓中心的爺爺奶奶們再次沉浸在甜蜜的回憶之中。

華社領導關心老人福利，還表現在一心挖掘社會資源。如向某公司預付五百元訂款，由該公司每周運送一批廚房高級用品像是炒鍋、砂鍋、慢鍋、熨斗、叫壺等，然後中心每周搖獎一次，跳出的名單優先贈送，直到每一個會員都拿到一個大件為止，以資鼓勵。關懷之心令人感動。

正當法拉盛 數十家日間老人中心 辦得紅紅火火、百花齊放的時候，新冠疫病席捲而來，老人中心二○二○年三月中旬全部停止活動，閉門大吉。期間有不少老人中心老闆自己或派員工送菜上門，雪中送炭，感人至深。後來又增加了兩、三門網課，直到二○二一年六月，老人中心才逐漸復甦開門，有的提供早中餐，有的恢復幾門課，會員也陸續戴著口罩去中心。

隨著疫情好轉，恢復狀況越來越好。如永康、金鷹，創辦十一年以來久享盛譽，中心領導強調服務以活動為主，目前已全面恢復，開設了電腦、學習、健身、文藝等十幾門課程，深得老人家的歡迎。在此，我也抱著殷切之心，期待所有老人中心恢復三年前的繁榮紅火，百舸爭流，蒸蒸日上。

➤➤➤法拉盛老人中心（上）