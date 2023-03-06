我與新聞報導的緣分（下）

作為營部專職報導員，我也不能安坐辦公室，而得經常下連隊，與下屬六個連隊報導組成員開會，幫助他們培訓報導骨幹及領會團、營報導口徑和線索，配合連隊工作，作好宣傳報導。

下連隊也同時是一件體力活，因為連與連之間大約有六里路，而且很少有機會搭上營部汽車 ；所以多數時候，我都得開動十一號車（自己的雙腿）下連隊。近的連隊距離營部六里、十二里，去了能當天來回；最遠的二十五連，則得在連隊住一宿，第二天才能回到營部。冬天走在雪地上，腳下一滑摔個跟頭是平常事，反正路上沒人，自己爬起來，拍掉身上的雪，繼續往前走。

有一次去二十六連，也就六里路，卻正好有自己老連隊二十三連的二八車（一種柴油機動車）從後面開來，我就高興地爬上車廂搭了順風車。不料樂極生悲，我坐著的車廂尾部在二八車不斷地顛動中，突然兩邊車廂板有點脫開，把我落下半邊身子。我兩腿在車上，兩手拚命把著脫開的車廂板，才沒掉下車去。

車上的人拚命地叫，司機聽不見，繼續往前開著，我就被掛著往前開去。後來發現我離地面很近，就鬆手把自己往下掉，果然有驚無險。等我從地上爬起來，司機才聽見停了車，見我沒事，而且二十六連也就咫尺之遙了，我就沒再上車，在車上人們的笑聲中，與二八車揮手告別。

在營部工作的幾年，我常常往外投稿，主要投向「兵團戰士報」、「黑河地區報」，以及黑龍江省報和省電台，通訊報導是可以一稿多投的。那時候我雖然發稿多，但從來沒有收到一分錢的稿費，因為文革造了一切的反，包括稿費制。所以當時我每發一次稿，只是收到報社的一封通知信，外加稿件發表當日的一份報紙而已。「兵團戰士報」則會附送一本空白稿紙。

我發表的最有影響的稿子，是寫我老連隊二十三連，在一九七五年麥收季節，因為連續大雨，造成小麥倒伏，使康拜因無法正常收割。二十三連機務排群策群力，改裝成扶倒器，解決了難題。那篇稿子不僅「兵團戰士報」、「黑河地區報」同時見報，而且黑龍江省廣播電台錄用當日早晚兩次播送，我們連長等好多人都聽到了省電台的廣播，可惜我自己當時沒有收音機沒能聽到。

還有感人的消息。楊副營長，也是我在二十三連時的老連長告訴我，黑河地區駐軍某部農場，看到「黑河地區報」關於扶倒器的報導，專門開著吉普到二十三連去取經。楊副營長當時正在該連，所以一起參與接待，向部隊詳細介紹扶倒器的制作和使用。

因為新聞報導工作上的出色成績，一九七五年我被團宣傳部評為先進報導員。真是成也蕭何，敗也蕭何，我因為任職報導員的成績，成了當時團、營新聞報導方面小有名氣的人物，但一九七七年全國恢復大學招生 考試制時，我卻倒了楣。我報了名，甚至連該年黑龍江省作文考試題目都猜中了，但是卻連准考證都沒發到──師部指示，因為工作需要，所有專職報導員都不准參加考試。

為了能夠上成大學，之後我只好脫離熱愛的新聞報導隊伍，設法調往營部學校任職教師，終於參加了一九七八年的高考 。當我拿到大學錄取通知書去大學報到時，儘管我與「戰天鬥地」了九年餘的黑龍江軍墾永遠「拜拜」了，但青春年華時與新聞報導工作八年緣分的記憶，卻歷久彌新，永難忘懷。

➤➤➤我與新聞報導的緣分（上）