高二那年我與同班同學英華，在沉重的功課壓力之外，我們相約在午休時間或放學後，同奔校園內一座圓型的室外輪滑場測試能耐。

兩人在球鞋外面，套上可以調整鞋底尺寸的廉價鋁製輪滑鞋，大膽地自我摸索，並亦步亦趨地相互扶持著，在無數次的跌跌撞撞下，終於站穩了腳步。沒多久，我們便在笑鬧聲中獨立滑行，享受了能自在享受馳騁的樂趣。在那娛樂匱乏的六○年代，輪滑帶給我們滿滿的歡樂及幸福感。

離開學校後，經歷了時光荏苒、歲月如梭的不同人生。許多年前雖曾躍躍欲試與兒女一同上場踏輪飛揚一番，卻發現自己不再年輕，早已失去勇者無懼的少女情懷了。

步入老年後，任何可能傷筋斷骨的運動，不管有多麼嚮往，也敬謝不敏了。然而我依然喜歡欣賞輪滑者的矯健瀟灑身影。

在我日常行走運動間，不時遇見定期在公園或人行道上來來去去的熟悉面孔；不分男女老少，有走路、跑步、遛狗、騎自行車、腳踏滑板、滑輪等。

最常見又最不尋常的，是一名大約六、七十歲的老者，他身著醒目的霓虹綠運動衫褲，腳穿一雙流線型綠色的直排輪鞋，加上護膝及護肘配套，頭戴同色系的安全頭盔，在全副武裝之下，僅露出頭盔後沿壓在頸項上的半白頭髮。他無所不在，宛如一株活動的綠樹，滑行於公園内、馬路的自行車道及人行道上。

他的身手還算不錯，但並非靈活敏捷，不時見有車輛緩速行駛讓路於他，我雖佩服他的勇氣，有時見狀不免替他揑一把冷汗。然而看得出來，他非常認真地在滑行中享受著這項不屬於老年人的運動。

一日清晨，在咖啡 店門外不遠處，我遙見老綠人滑行在人行道上。突然間，見他摔倒在地下停車場的進口處，我心中不免一驚，見他久久未起身，便急步趨前問他是否無恙。他說這一路滑行，並未注意到車道入口有斜度，他的鞋輪撞上不平坦的路面，身體失去了平衡，整個人就向前倒地。

顯然他扭傷了腳踝，就地斜坐動彈不得。我問他是否要請救護車？他急急地說不需要，他的家就在附近不遠處，他會打電話請家人過來接。隨後他緩緩地在褲袋中取出手機 ，只見他的雙手也有多處掛彩。

約五分鐘後，一部白色轎車駛近路邊，走下來一名年逾花甲的女士，想必是他的妻子，只聽她不悅地嘀咕著，「老綠人」默然不作聲。

然後他妻子轉身對我訴說，今年初他在輪滑行中不慎與騎自行車者擦撞摔倒。當時正好有一熱心人路過，眼見有一滑輪老者倒地受傷，不由分說就急忙叫救護車。

救護車迅速趕到現場後，老綠人告訴醫護人員他的傷勢不嚴重，求助電話是路人擅自打的，他並不需要救護車，並且他已通知家人來接他了。

然而按慣例，救護車一旦出勤上了路，不論傷者用與不用它的服務，昂貴的醫療及動員裝備費用，仍然需直接由傷者承擔。至今他們還為了上千元的帳單與救護車公司理論，糾纏不清的理由是陌生人呼叫救護車並未經他認可。

妻子又淘淘不絕地數落著先生，在我這陌生人前，她把一肚子怨氣傾瀉出來，老綠人面無表情。我能深深感受到他妻子的擔憂及無奈，心中暗暗希望這次的意外能改變他。

沉寂了一陣子不見老綠人。有一天上午，我老遠又見那醒目的綠色影子灑脫地滑行在街巷之間了。此後每見到老綠人任性地自在遨遊，我不由得想到論語中的「日月逝矣，歲不我與」。