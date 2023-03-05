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《老物件情懷》我們能行

文、圖／赫連擁
「We Can Do It！」仿古鐵皮裝飾掛牌。
「We Can Do It！」仿古鐵皮裝飾掛牌。

凡在美國涉及廣告或相關行業的人，大概對這幅「我們能行」（We Can Do It！) 的海報並不陌生。它的起源是一張西屋電氣公司內部「戰時生產協調委員會」所製作的海報，創作於一九四三年，插畫作者為霍華‧米勒 (J.Howard Miller）。出產該海報的初衷，意在鼓舞公司內部女員工們的工作士氣。

也有一種官方說法，稱這是美國在戰時的全民運動之一，旨在爭取女性加入勞動生產，而後更將其歸類在美國戰時作為鼓勵女性參戰的宣傳品一說。

二戰期間出產的「我們能行」海報在當時據說不怎麼行，貼出兩周即下架，在戰時真正看過它的人應該不多。

美國知名插畫家諾曼‧洛克威爾（Norman Rockwell）在這張「我們能行」海報出版的同一年，繪製了「鉚釘工蘿西」（Rosie the Riveter）插畫，登上「星期六晚郵報」五月號的封面。

該圖描繪的是一個臂膀結實的鉚釘女工，午餐時間舉著一份三明治閉目享用中，姿態同時又像極了在秀肌肉；擱在女工大腿上的電焊面具印有「蘿西」的名字，背景是飄揚中的星條旗。

這張表揚勞工婦女又不失一點俏皮的插畫，在二戰期間家喻戶曉，原作在二○○二年拍賣更以五百萬美元售出。由於該作有版權保護，現在網上看到的圖片多為相關報導或文章的插圖，或是當年出版的那張封面作為骨董在網拍。

而「鉚釘工蘿西」這作品名，此後卻跟「我們能行」這幅海報緊相聯繫，很多人後來都把「我們能行」裡的「秀肌肉女主」也喚做了「蘿西」，蘿西這個名字甚至成了美國藍領女子的別號。

在二○二三年的今日，用英語網搜「鉚釘工蘿西」，跳出來的相關資料幾乎都被「我們能行」的圖片所占據。

「我們能行」海報最特別之處，在於它真正「走紅」與流通始於八○年代初，之後不僅以多種形式被廣泛複製。更在各大團體對其內涵自行解讀之後，被「消費」得非常厲害，隨著時代腳步的需要提供與時俱進的註解，繼而榮登美國文化符號的一環。

講到女權主義、勞工婦女平權、自我賦權等議題，「我們能行」絕對占有一席之地。一九九九年它登上美國郵票；而美國政客拉攏女性選票，亦不忘拿它作為競選材料。不光是「越來越行」，簡直「無所不能」。

這張海報創下的另外一個傳奇，是它的副本及使用許可，在美國國家檔案與紀錄管理局的二戰影像分類中，被列入索取最頻繁的圖片之一，在萬千圖檔中歡迎度名列前十名，僅次於偷襲珍珠港與羅斯福簽署對日戰爭宣言等知名黑白攝影。

「我們能行」海報圖樣版權屬於「公有領域」，它之所以能成為美國文化符號，與流通不受版權法牽制的事實有相當大的關係。

附圖為「我們能行」海報複製版鐵皮標牌，仿一九○○年代印刷技術的「美國製造」。

近年這類仿古商品多已外包中國製造，疫情導致下游供應商出貨困難而缺貨。在「我們能行」口號下看著各類「美國製造」，已然成為這個國家的稀有物品，如此事實竟然也是美國文化的進化史之一。

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