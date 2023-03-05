我與新聞報導的緣分（上）

小學一年級下學期時，大隊輔導員孫老師通知我，次日放學後去她辦公室開會。那時小，就沒有馬上問孫老師開什麼會、有誰參加。不過我卻問了另外三名女同學，我們四個都是班裡骨幹，她們都說沒有得到通知，於是我就稀裡糊塗地缺席了會議，之後孫老師也沒有再找我。

過了很久，有次與一個同學相伴去老師辦公室，那個同學突然叫我看孫老師辦公桌玻璃板下一張名單，名單上有我的名字，並括號註明：大隊牆報幹事。我這才恍然大悟，我沒去參加的會議，使我與新聞報導失之交臂，如果說小學牆報，算是新聞報導最初級的形式吧。

十年後，我終於與新聞報導有緣相會了。在黑龍江軍墾「上山下鄉」將近九年半中，我任職新聞報導員的年頭八年餘。我先是業餘，後為專職新聞報導員，簡稱報導員。我在六團二十三連當業餘報導員時，我的正職是農工，後為文書，業餘時間段我才是記者、編輯，還負責編寫黑板報。

印象最深的是冬季出黑板報。我當排級報導員，把好人好事寫成稿子，對我來說是小菜一碟。黑板上要配小圖，美術字體的標題，以及版面設計，這對中學美術課成績優秀的我，也不是難題。真正的難題是，黑板報是水泥砌成在宿舍外牆上，是露天的。

黑龍江的冬天滴水成冰，戴手套寫板報，手不靈活，只能裸手工作；寫沒有多久，手就凍僵痛得受不了，往往僅可堅持十來分鐘，就得躲回屋內暖手。

猛一進屋，在室內暖和溫度的作用下，手得扎痛一陣子才舒緩過來。幾分鐘後再出屋，再在冰冷的板報上寫啊畫的。這樣進進出出，整整一個下午，才能完成一期板報。當然那個半天，排長就會批准我不去班裡參加積肥或是挑土等農活。

稿子寫得好，黑板報出得好，連隊主管宣傳的副指導員就挑選我當了連隊報導組長。不久文書探親超假不回，我又被指導員任命當了文書。之後，我就脫產成了「白領」。

我把連隊報導組長的工作幹得有聲有色，採訪、寫稿，召開各排報導員會議並組稿。不僅使連隊黑板報和有線廣播，為配合連隊各項工作做了大力宣傳，而且營部的廣播台也幾乎天天都會播送我們連寫的稿子。

每年八、九月小麥收割忙季，我都不會在辦公室躲清閒，而是跑去地頭，找機務排的拖拉機和康拜因機組以及農工排，詢問採訪，報導突出事蹟。寫成的稿子一式兩份，各抄送連隊和營有線廣播站。一次我坐在已割空麥地的麥桿跺寫稿，拖拉機從另一個方向翻土駛來，虧得駕駛員眼尖，看見麥桿跺邊我伸出的腳，否則把我連土一起捲進輪下，我就「掛」了。

後來營部傳來消息，說我出手不凡，因為二十三連的廣播稿寫得內容充實，行文精練活潑，是營部廣播員最喜歡朗讀的稿子，大喇叭播出來，對士氣極有鼓動力。

除了連長和指導員對我滿意和鼓勵有加外，我還多次受到營部宣傳組的表揚，後來甚至連教導員都知道了我的名字。一九七四年我調到營部宣傳組任專職報導員，聽說就是被教導員提名 。

在營部，除了寫稿、組稿，我與另一名報導員還負責每周出一次油印小報，每季出一期文藝雜誌「火花」。那名報導員負責鋼板刻字，我則負責組稿和編輯，然後我倆再共同復印、裝訂。為了趕時間，加班到深夜屬家常便飯之事。

➤➤➤我與新聞報導的緣分（下）