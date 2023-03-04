「立春陽氣轉，雨水潤河邊」。雨水節氣一過，就迎來了「二月二，龍抬頭」這個日子，這是緊跟春節及元宵節後，又一個吉祥熱鬧的傳統節日。

記得這天一大早，我就被爸爸燃放的二踢腳鞭炮聲喚醒，跑出房門口，只見覆蓋一層薄霜的院地上，一個連著一個大灰圈，是用灶灰畫成的，一直連到大門口。圈內還有一些玉米、高粱、豆。爺爺說，這灰圈就是糧食囤，裡面撒上一把糧谷豆，這叫填倉。

「二月二，龍抬頭」，據說從這一天起，潛伏一冬的龍就抬起頭，飛龍上天，雲從龍，龍興雨，春雷乍動，百蟲甦醒，春雨喜降，萬物生發，春種也要開始了。二月二，自古就是中國人祈雨求福，祈求土地豐收、風調雨順、五谷豐登的日子。正如這民諺所道：「二月二，龍抬頭，大囤滿，小囤流」，這是滿滿的莊稼人一年的期盼。

二月二這天，最吸我眼的，是屋裡懸起一掛龍尾，這是姊姊的手藝。所謂龍尾，就是由一朵一朵五顏六色的大圓花串起來的，每一朵有盤子大，用油亮亮的彩色紙摺疊成波浪形狀；姊姊說那是龍鱗，每個大圓花之間，串兩顆玉米花和一節白色秸稈瓤間隔，最下面的是一縷紅紅綠綠花布條，當作龍尾巴。一掛龍尾有三尺多長，懸掛在屋中，燦燦爛爛，很是好看，隨屋門一開一關，還會微微旋動，好像變成一條活龍。

姊姊還為我串了一條小龍尾，是花色布片和玉米花串成的。姊姊給我掛在胸前，見我用手揪玉米花，就打我一下手，並說：「沒過完節，這龍尾的玉米花可不能吃，吃了要爛舌頭！」

二月二也是青龍節，串龍尾、掛龍尾和戴龍尾的風俗，是人們對龍的崇敬和喜愛，有龍相伴，一家人一年的平安和吉祥就有保障了。

二月二早晨要吃餃子 ，媽媽說是吃龍耳，午間吃煎餅，媽媽說是吃龍鱗，吃豬膀蹄肉，當然就是吃龍腿和龍腳；還有我這一天喜歡吃的糖豆和玉米花，說這是龍珠。這些吃食都要和龍相連，就是取納福、消災和吉祥的意思。有趣的是，晚飯要吃龍鬚麵，龍鬚麵就是餄餎，更有趣的是壓餄餎。

壓餄餎要全家上陣。爸爸先把餄餎床架在大鍋上方，接著媽媽把揉好的一個高粱米麵糰，裝進餄餎床上的麵筒裡，爸爸則用力壓下餄餎床上槓桿的裝置，將麵筒的麵糰擠壓出條條，從筒孔中漏進沸鍋中。姊姊負責灶上燒火，火要一直燒得旺，讓鍋水翻滾開，漏進鍋中的餄餎條才不會相黏。

媽媽不斷把麵糰裝進麵筒，爸爸不斷壓著槓桿，不斷漏到鍋中的餄餎，絲絲不黏，條條不斷，真像龍鬚一樣。滿廚房蒸氣騰騰，滿灶口火焰紅紅，還有不住飄進鼻裡的一股股餄餎清香味。待麵糰壓完，稍煮幾分鐘後，媽媽用笊籬撈、羅篩盛，撈出的餄餎過一遍涼水，就可以上桌了。媽媽早已用小銀魚、雞蛋 、青蔥、肉丁、胡椒和辣椒油打好滷汁，盛一碗餄餎，一匙滷汁澆上，吃起來清香爽口。那個好滋味，我至今不忘。

壓餄餎，吃餄餎，是家鄉二月二的傳統美食 。人說吃餄餎能延年益壽，據說中華遠祖黃帝爺就喜歡吃餄餎龍鬚麵，活到一百二十歲，坐化乘龍，飛天而去。

二月二真是趣事多多，可有一件事卻讓我躲不及，很是厭煩，就是媽媽這天要給我剃龍頭。媽媽雖然很會剃頭，但一見那閃亮鋒利的剃刀，我就怕，怕疼，更怕割破頭皮，總想逃之夭夭。媽媽說，剃了龍頭，一年不得頭疼病，上學念書還腦瓜靈，年年考狀元，一定要剃。見終究賴不掉，只得乖乖讓媽媽剃了龍頭才萬事大吉，最後還得到媽媽獎勵的一茶碗龍珠豆。

這些兒時的美好記憶已經遠去了。現在的一些年輕人早已不知二月二那些有趣的習俗，人們也多不過這個傳統節日了。但作為「龍的傳人」的中華兒女，我們不應該忘記「二月二，龍抬頭」這個節日。

龍，自古以來在中國人眼中，是天地神，也是天地自然的圖騰。敬仰龍，就是敬仰自然。大自然是人類的衣食父母，是人類的第一個母親；世界文明再發達，也不能忘了大自然，忘了母親。無數事實證明，科技越發展，越須敬畏自然，珍重自然，越要愛護地球這個美好的自然家園。