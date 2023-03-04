《老照片說故事》華語中文電台

作者、妹妹和同學在電台門口拍的照片。

前人種樹後人乘涼，一九七八年由學長、學姊們在紐約石溪大學的學生中心樓上，成立了一個華語中文電台「Sino七十八」。當我去念書的時候，電台已經營了數年，但是一直苦於找不到一個口齒清晰的華人 同學主持電台節目，因為那時多數大學部的華人學生還是操粵語。

雖說我不認為我的口齒清晰，但至少沒有台灣國語，也沒有京腔京調，更沒有廣東發音，因此學長們就選中了我。其實還不只這些，因為電台不只要找播音員，其實是必須要擔任整個節目的策畫，譬如要選哪些歌？說什麼話？這些歌的背景是什麼？也包括一些歌壇的八卦新聞。當時的我出國沒幾年，所以對娛樂新聞十分熟悉，做這份工作是手到擒來，小蛋糕一塊。

節目是周末播放，所以很多留學生 及研究生都十分關注這個華語節目，而且也可以欣賞到許久沒有聽到的華語歌曲。到了後來還開始有人點歌，在校園裡找到我，和我說好話，我便點點頭為他們放歌。預先點好的歌，我先找到曲子，到時候再說是誰點的，播放出來，總讓選歌的同學興奮不已。

妹妹小我一屆，後來也到同樣的這所大學念書，她和我不同，喜歡錄製舞台節目。每年到了「中國之夜」，華人學生們總會安排一部華語發音的舞台劇 ，當然就必須利用這個電台做錄音室。

在這個錄音室中排出了不少節目：「白蛇傳」、「西遊記」、「荊軻刺秦王」和「唐伯虎點秋香」，都是一些歷史名劇。小小年紀來到美國求學的小留學生，中國歷史的根基也只有一點點，特別喜歡排歷史名劇。找上願意上台的同學們排戲、表演，再加上幾位口齒清楚的同學們來錄音，加上配樂，就成了中國之夜的大戲。

這張照片是我和妹妹將同學夾在中間，在電台門口拍的。實際上這一張照片我早已遺忘，一直到去新澤西看同學，她拿出來，我們才想起來當時的情形。現在看老照片，總覺得念大學的我們青春又可愛。時光不再，但是自此之後我與廣播電台結下了不解之緣，在工作及事業上經常上電台主持節目，或者是做嘉賓接受訪問，都是那時學來的興趣以及經驗。