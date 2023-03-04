常言道：「二月二，龍抬頭」，東北民間由此流傳一大習俗：剃龍頭。在過往剃龍頭之日，我曾耳聞目睹一個六歲「小龍」風光氣派，富有喜慶色彩的剃龍頭髮辮場面。

事情發生在上世紀末。一對居住我家附近、從安徽到東北地區做買賣的年輕夫婦，經過幾年起早貪黑、摸爬滾打辛勤勞作，腰包鼓了起來，提前走上富裕路。

然而，人生總有不如意。這家男主人的老家，卻在一個傳統習俗十分濃厚區域，而且他上邊有一個殘疾哥哥，一直未能婚配。因而他一成婚，其父母便將傳宗接代的心願寄託在他身上。

他和妻子的愛情結晶誕生了，是一個全家人翹首以盼「帶把的」。他的父母大喜過望，當即在老家張燈結彩，設宴歡慶，並指示遠離家鄉的兒子，給剛剛降生的「寶貝孫子」留起象徵富貴和帶有「好養活」意味的小髮辮。

寶貝孫子眨眼在異域他鄉長到六歲了，遠在千里之外的父母又給兒子發來旨意：龍抬頭之日為孫子舉行剃龍頭、剪髮辮儀式。按照老家的習俗和父母的指示，年輕夫婦精心策畫導演 了一場隆重大氣的「小龍剃龍頭」大戲。

二月二，北方大地剛剛飄過一場大雪，氣溫驟降，哈氣成霜，滴水成冰。清晨一大早，「龍公子」家樓前街路上便排了一大溜高檔轎車，而且第一輛豪華轎車上披彩掛花。在「伴郎」的陪伴和從安徽老家特意趕來的親屬簇擁下，穿戴一新的龍公子神采飛揚登上了彩車。

車隊啟動了，直接奔向了我家附近的將軍大橋。來到橋身正中央，人們依次下車之後，隨著司儀聲音洪亮地激昂宣布，龍公子剃龍頭剪小辮儀式開始了。只見龍公子和伴郎每人手捧一隻鴿子，小龍的舅舅、乾爸和特請的理髮師站在他們身後。其舅舅開剪第一推，他只象徵性地剪下龍公子腦後小辮幾根頭髮，乾爸揮舞推子理了第二下，同樣剪下頭髮一縷。專業理髮師上前，真是「穩準狠」，一推子下去，把小髮辮去根了。

在小髮辮去根的一霎那，鞭炮轟然乍響，震耳欲聾，龍公子和伴郎同時放飛手中的鴿子，而龍公子的父親則小心翼翼將剪下的小髮辮包好收藏。緊跟著，在場的人將隨身攜帶的一隻活鴨子莊重地放入一個紙盒箱內，完成了美其名曰「壓子」程序。

參與活動隨行人員重新坐進轎車，龐大的車隊再次啟動，順著橋南橋北寬闊公路慢慢悠悠、浩浩蕩蕩環繞一圈後，馳向了市中心一家高檔大酒樓。

至此，龍公子別具一格的剃龍頭剪髮辮儀式結束了。當地好多民眾迎寒踏雪觀賞了這一新奇場面，並紛紛道出心中慨嘆：「真夠風光氣派的，時下一般人家舉行的迎親儀式也沒有這樣隆重。」「人家有錢嘛，誰有錢不往臉上貼金。」但也有幾個徘徊在溫飽線上的看客，不知是羨慕還是妒忌，言語中竟道出了嗤之以鼻：「哼，我看哪，這是有兩糟錢兒燒的……。」