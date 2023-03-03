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記憶中的邵陽老家（下）

肖文

從小就喜歡在巷子裡穿行，青石板鋪成的巷子織就了我的生活地圖。巷子又深又窄，既讓我魂牽夢繞，又讓我有一種走出深巷的衝動。努力讀書就是為了考上大學以便到處闖蕩，幾十年走南闖北，歲月匆匆，人擋不住時間，卻能透過光陰，讓我慢慢讀懂巷子深處那特有的豐饒與溫暖。

記憶深處的巷子有豬食街（或稱豬屎街）、勺把街、打醒街、搖鈴巷、乾元巷等。夏天納涼，坐在小竹板凳上，一邊聽老人們講巷子的故事，一邊吃著小攤上香氣濃郁的烤紅薯，至今仍可以聞到鄉土深處的味道。

更有甚者，無論是遠離家鄉的遊子，還是讀書在外的學生，回到家鄉的第一個念想，就是吃一碗始於明代初年、座落在遙臨巷回民食堂那漂著紅油的大片牛肉粉，和金燦燦的糖油粑粑。熟悉的味道不只是味蕾的滿足，更是無盡的鄉愁，嗦上一碗邵陽米粉，感嘆：「就是這個味兒，我太想這碗粉了！」

城北的巷子深處有著名的「愛蓮池」。史書記載：「周敦頤先生於宋治平四年『以永州通判攝邵州事，辟池種蓮』並著『愛蓮說』。」清咸豐四年，在「愛蓮池」旁建愛蓮書院，民國後改為愛蓮女校。我的大姊就讀此校，「出淤泥而不染」成了她的座右銘。

二姊就讀的第四中學左右兩邊的豬食街，原名洙泗街，是寶慶府署所在地。街上有文廟，祭祀孔聖人，因孔子的家鄉有洙水、泗水，因而取名洙泗街。一個很有文化的巷子，被寶慶的土話轉音為豬食街（豬屎街）。

有美麗傳說的「曹婆井」，在一條逼仄的巷子深處，不少人大老遠走來，為的就是要嘗一嘗井水裡是否還有酒香的味道。八仙之一的呂洞賓，據傳到了邵州（宋代稱寶慶為邵州）天天都到曹婆酒店喝酒，曹婆見他衣著襤褸，從來沒有向他討要酒錢。呂洞賓向井裡投下了三顆仙丹，從此井水就變成了美酒，曹婆將水當酒賣，日進斗金都不滿足。呂洞賓問曹婆：「你覺得滿意嗎？」曹婆回答：「好倒是好，只是沒有糟餵豬了。」呂洞賓提筆在牆壁上寫道：「天高不算高，人心節節高；井水當酒賣，還說豬無糟。」從此，曹婆井中流出的不再是醇香的美酒，而是清淡的井水。

二○一九年我回國探親時的那條三眼井小巷子還在，在這裡，小時候媽媽牽著我的手走過。我久久地在巷子裡徘徊，但早已不是昔日的模樣，青石板換成了水泥，木板屋已變成了紅磚樓，熟悉的巷子口已沒有了烤紅薯的飄香，只留下離家時父母久久佇望和遠去的背影。當年背井離鄉是為了實現自己心中的夢想，沒想到，這一走，就是幾十年。真如賀知章回鄉偶書所說：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰。兒童相見不相識，笑問客從何處來。」如今，那城，那河，那巷……，已經成為我永久記憶中的故鄉，一個重逢卻再也回不去的地方。

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