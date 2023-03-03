我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

吃春芽

崇輝

「五九六九河邊看柳。」小時候，我對這句農諺不僅記得特牢，還能掐指計算出具體日期來，然後，急不可待地跑到河邊去觀察柳樹的變化。吃了幾個月冬儲大白菜、醃蘿蔔、凍豆腐，盼春歸的心情具體化成對綠色時蔬的渴望。在這段日子裡，河邊看柳，不為別的，就是固執地想摘些柳樹新芽來換口味。

冬天的柳枝，乾脆得一撅即斷，等到了春節以後，會一天天地變得柔順起來，透出斑斑點點的綠色小斑，綴於枝條之上。不需幾日，綠色小斑就會鼓脹成米粒般大小的新芽，飽滿中泛出鵝黃色、若有若無的光澤。這鵝黃色的新芽，三五天後就能頂破樹皮，吐露出一串串鮮嫩的柳芽。

新生的柳芽像花骨朵似的纖弱而水嫩，掰下來嘗嘗，非常地清苦。這時的柳芽，必須用滾開的水焯去苦味，方能食用。

開始的時候沒經驗，看到剛冒頭的柳芽就掐下來拿回家嘗鮮。放進滾開的水裡，一焯即化，得到是一鍋黃不黃、綠不綠的湯汁。後來才發現要讓柳芽再長幾日，等到長出一指多長的柳枝後，連枝帶葉一起摘下來，放進鍋裡就不容易煮化了。

柳樹芽的吃法很簡單，焯水後，放些鹽醋，再滴幾滴香油就行了。

柳芽很容易吃膩。這時，香椿樹上開始冒出的香椿芽，又成了我的目標。但北京的香椿樹很少，好不容易發現一株，不管去得多早，還是會被先來的人摘得光禿禿。實在沒辦法，要想感受香椿樹芽那種濃郁而獨特、無法類比的氣味，只有掏錢買。那時候，幾顆香椿芽捆成一小把要五分錢。吃法跟小蔥拌豆腐一樣簡單，清洗後將鮮嫩的香椿芽切碎，加些精鹽，拌在切成小塊的豆腐裡吃。單純地讓香椿芽獨立成菜的情況極少，一來是成本高，更重要的是香椿芽獨特的香氣太足了，一般人接受不了。

香椿芽雖少，好歹還能買到。若是要想吃上據說是宮廷貢品的花椒樹芽，就要大費一番周章了。北京的花椒樹不僅少，還會用鐵柵欄圈起來，受到特別的保護。

記得上小學的時候，我們學校附近園林局苗圃裡的花椒樹，就享受這樣的待遇。惦記了一段日子之後，我們終於發現，苗圃裡的園林師傅吃過午飯後有集體歇晌的習慣，這段時間正是我們藉機溜進去摘樹芽的大好時光。於是，我們一群小伙伴，開始了摘花椒芽的行動。

躡手躡腳地來到圍住花椒樹的柵欄外，我們才注意到鐵柵欄是頂部向外翻捲的，想爬進去根本沒戲。仗著我們是身材矮小的小孩子，嘗試著從柵欄縫裡擠進去，可惜人家的柵欄扎得很密，擠來擠去還是擠不進去。在我們急得抓耳之際，眼尖的小伙伴忽然發現：剛剛解凍的土地潮乎乎地十分鬆軟，我們完全可以刨開柵欄底下的泥土，掏出個洞鑽了進去。

花椒樹芽裹上些麵粉，再加點鹽，用油炸，黃燦燦且口感獨特，帶有股花椒一般又麻又香的滋味，同時更是外焦裡嫩。

北京

上一則

俄抽象大師康丁斯基畫作 蘇富比4500萬元落槌

下一則

賽富時空中花園

延伸閱讀

嫌太吵 維州男投毒鄰居小狗被控罪

嫌太吵 維州男投毒鄰居小狗被控罪
柯汶那火車撞飛汽車 2人送醫

柯汶那火車撞飛汽車 2人送醫
洛縣柯汶納火車撞汽車 兩人送醫急救

洛縣柯汶納火車撞汽車 兩人送醫急救
又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網

又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02

南非驚魂

2023-02-24 02:00
西雅圖地區很少人雨天打傘。（王士躍．圖片提供）

雨天不打傘

2023-02-27 02:02
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
林黛玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

天上掉下《紅樓夢》（上）

2023-03-01 02:02

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選