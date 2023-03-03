「五九六九河邊看柳。」小時候，我對這句農諺不僅記得特牢，還能掐指計算出具體日期來，然後，急不可待地跑到河邊去觀察柳樹的變化。吃了幾個月冬儲大白菜、醃蘿蔔、凍豆腐，盼春歸的心情具體化成對綠色時蔬的渴望。在這段日子裡，河邊看柳，不為別的，就是固執地想摘些柳樹新芽來換口味。

冬天的柳枝，乾脆得一撅即斷，等到了春節以後，會一天天地變得柔順起來，透出斑斑點點的綠色小斑，綴於枝條之上。不需幾日，綠色小斑就會鼓脹成米粒般大小的新芽，飽滿中泛出鵝黃色、若有若無的光澤。這鵝黃色的新芽，三五天後就能頂破樹皮，吐露出一串串鮮嫩的柳芽。

新生的柳芽像花骨朵似的纖弱而水嫩，掰下來嘗嘗，非常地清苦。這時的柳芽，必須用滾開的水焯去苦味，方能食用。

開始的時候沒經驗，看到剛冒頭的柳芽就掐下來拿回家嘗鮮。放進滾開的水裡，一焯即化，得到是一鍋黃不黃、綠不綠的湯汁。後來才發現要讓柳芽再長幾日，等到長出一指多長的柳枝後，連枝帶葉一起摘下來，放進鍋裡就不容易煮化了。

柳樹芽的吃法很簡單，焯水後，放些鹽醋，再滴幾滴香油就行了。

柳芽很容易吃膩。這時，香椿樹上開始冒出的香椿芽，又成了我的目標。但北京 的香椿樹很少，好不容易發現一株，不管去得多早，還是會被先來的人摘得光禿禿。實在沒辦法，要想感受香椿樹芽那種濃郁而獨特、無法類比的氣味，只有掏錢買。那時候，幾顆香椿芽捆成一小把要五分錢。吃法跟小蔥拌豆腐一樣簡單，清洗後將鮮嫩的香椿芽切碎，加些精鹽，拌在切成小塊的豆腐裡吃。單純地讓香椿芽獨立成菜的情況極少，一來是成本高，更重要的是香椿芽獨特的香氣太足了，一般人接受不了。

香椿芽雖少，好歹還能買到。若是要想吃上據說是宮廷貢品的花椒樹芽，就要大費一番周章了。北京的花椒樹不僅少，還會用鐵柵欄圈起來，受到特別的保護。

記得上小學的時候，我們學校附近園林局苗圃裡的花椒樹，就享受這樣的待遇。惦記了一段日子之後，我們終於發現，苗圃裡的園林師傅吃過午飯後有集體歇晌的習慣，這段時間正是我們藉機溜進去摘樹芽的大好時光。於是，我們一群小伙伴，開始了摘花椒芽的行動。

躡手躡腳地來到圍住花椒樹的柵欄外，我們才注意到鐵柵欄是頂部向外翻捲的，想爬進去根本沒戲。仗著我們是身材矮小的小孩子，嘗試著從柵欄縫裡擠進去，可惜人家的柵欄扎得很密，擠來擠去還是擠不進去。在我們急得抓耳之際，眼尖的小伙伴忽然發現：剛剛解凍的土地潮乎乎地十分鬆軟，我們完全可以刨開柵欄底下的泥土，掏出個洞鑽了進去。

花椒樹芽裹上些麵粉，再加點鹽，用油炸，黃燦燦且口感獨特，帶有股花椒一般又麻又香的滋味，同時更是外焦裡嫩。