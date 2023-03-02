好友梁醫生傳來他在自家門前攝得的雙彩虹照與我分享，雙彩虹同時出現的機率較少，確實讓人興奮不已，值得留影存念。此照也勾起我多年前的美好回憶 。

在美國僑居幾十年中，唯有住在賭城 的二十年間常見彩虹，是氣候使然，亦或是其他原因，我不得而知。每當彩虹出現，鄰居邦妮及凱西都會站在門前的圓形道上併肩共賞，我與她們不期而遇後，也愉快加入，靜觀那可望而不可即彩色光環。

對於彩虹令我印象最深刻的一次，是駕車與光環近距離並行。那年，遠方工作的次女趁假期回來探望我們，有一天，我倆駕車西行去辦事，大約傍晚六、七時，太陽還沒下山。我們前行的公路上，就有一個既圓且壯觀的美麗彩虹圈懸在遠方，像一個華麗的呼拉圈，令人驚嘆不已。

我們邊談笑邊欣賞著這奇景。沒想到的是，高速公路轉彎後，把我們帶到光圈旁邊，原來彩虹並非可望而不可即。由於它體積大，我們在旁並行了一段距離，那種如在夢中、似真似假的新奇感覺，實在難以筆墨形容。可惜當時還沒有手機 ，否則拍下這生命中難得一遇的奇蹟該多好。

二十多年前，我與親朋數人乘計程車自杭州去九華山，沒料到司機對路況完全不熟，迷失方向走了許多冤枉路，浪費不少時間，東問西探最後才駛上正途。

但是事情總是有失也有得。途中我們經過一些樸實寧靜的農村，一排排竹籬的茅舍非常整齊，田中一畦畦綠油油新插的稻秧，小溪潺潺，流水的樂音，雞犬相聞的熱情，鳥雀樹間歡快穿梭的跳躍；一幅人間仙境的桃花源近景就在眼前，讓人心曠神怡，旅途困頓早已拋至腦後。在車如流水馬如龍的喧嘩市區待久了，山野人家遺世而獨立的悠閒生活，的確令人嚮往。

行行復行行，暮色漸暗後，忽然四周頗有山雨欲來風滿樓的感覺，在烏雲籠罩下，不久，前面遠方呈現出一片濃郁的潑墨色彩，不同層次的墨色，天然地由淺入深披蓋著田野、農舍及群山，像極了張大千先生的潑墨山水畫鋪陳在眼前。所幸我們行駛的道路是在較淺色的右邊，否則進入濃黑墨色中，會不會伸手不見五指，茫茫然行車反而產生危險？書中常有「風景如畫」、「人在畫中行」這樣的詩文描述，無疑地我算是身歷其境，印證了此言。

此行的收穫不言而喻，若非迷路，我們怎麼可能獲得此契機，去實地領會大師作品中的藝術精華呢？