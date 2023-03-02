《說說故鄉情》記憶中的邵陽老家（上）

邵水資江匯合處上的水府廟。

從一九四九年在邵陽出生，我在這裡生活了三十多年後，遷入省城長沙。繼而從三亞、深圳、北京 ，開始浪跡天涯，而今已經移民美國。記憶中的邵陽老城就是一垛牆、一條河、一條大街、一口井、一座橋和遍布小城的青石板小巷，更有一碗寶慶大片牛肉粉和母親做的菜。

邵陽古稱寶慶，東瀕邵水、北依資江的古城牆是邵陽人的驕傲。古城牆以青石和紅砂壘築，東西長一千四百米，南北長八百米，高八點三米，寬約五米。設城門五座：東為朝天門，西為定遠門，南為大安門，北為慶豐門（又名北門），西北為臨津門。

每座城門上皆建有高大城樓共七座，城牆內外都有護城河。古城牆易守難攻，堪稱古代城建防御體系的典範，還是太平天國重要的戰爭遺址。清咸豐九年（一八五九年）五月二十四日，太平軍翼王石達開率部三十萬眾圍攻寶慶，寶慶憑著高大堅固的古城牆和繞城而過的資江為天塹，依然固若金湯，石達開也只能望城自嘆。七月二十七日城內清兵由北門架浮橋過江出擊，大敗太平軍，「僵屍浮江，水臭不可飲」。石達開飲恨率餘部二十萬眾退入廣西，從此「鐵打的寶慶」傳為美談。

「曰歸曰歸，歲亦莫止。」幾回回夢裡回邵陽，卻久未成行。多年前的一個秋天，我終於乘上了回邵陽的列車。我特意邀了從香港回鄉的二姊，繞著城牆一周，尋覓童年的足跡。

走進北門洞口，城牆已經修茸一新，但那一塊塊磨得珵亮的青條石還在，濕濕的，泛著舊時的光影。我想找高中同窗吉南敘舊，卻驚聞他已駕鶴西去，物是人非，心中惆悵。永難忘我們坐在資江河畔，他演奏的二胡獨奏「江河水」如泣如訴淒婉的琴聲，永遠在北門城洞迴響，並隨著資江水流向遠方。

資江水宛如一條綠色的緞帶，從天外飄來，帶著初出青山的純情，帶著母親般的溫柔，靜靜地、呈弧線繞著城牆流淌，將城池分成城南、城北兩半。

從家門口的三眼井巷子頭，走到巷尾，再沿著巷子口左轉走到盡頭，就是清清的資江水。這一條長長的青石板路上，印滿了我的腳印。一年四季，江水是全城醒得最早的地方。我和三哥從讀小學時就開始，下河摸焦碳賣錢交學費。累了就坐在河邊的大石頭上，看對河城牆腳下掛在河坎上的「吊腳樓」裡升起縷縷炊煙，耳邊不時傳來江邊漁船上響起的賣魚吆喝聲，遙望佇立在資江邵水匯合處的寶慶第一景「雙清亭」，清涼的河水輕輕地飄蕩過來，彷彿能把天邊的雲攬在自己的懷裡。

我就是這樣喝著資江水長大。源遠流長的資江水教我勞動，教我學習和做人；讓我快樂，讓我懂得了生活的艱辛，也一直影響著我對生活的選擇。

舊時的邵陽城只有一條鋪滿青石板路的長街，人稱寶慶城第一街。直直的，一頭連著城郊的汽車 東站，一頭是南門口有一個叫飛機坪的地方。在邵水橋旁有古蹟 水府廟（見圖），外看樓閣三層，飛簷丹頂，很有氣勢；裡面雕梁畫棟，精巧玲瓏。每年廟會，祈神唱戲，盛極一時。一副對聯，言境深遠：妙手空空，一彈秋月一彈月。餘音裊裊，半入江風半入雲。

隨著星移物換、時事變遷，當離鄉成為現代人的一種常態後，故鄉也就更多流於「紙上還鄉」的儀式。「日久他鄉即故鄉，年深外境猶吾境」，我從資江河畔到太平洋西岸，心中湧動的始終是那一股奔騰不息的資江水。

➤➤➤記憶中的邵陽老家（下）