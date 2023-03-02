自從調到南方工作，就把他鄉作故鄉，入鄉隨俗，除了鄉音不改，什麼都改了。

家後面有一座大山，叫大帽山，滿山的樹林中有小道蜿蜒曲折，我每天清晨去散步，在虯枝崢嶸的林子裡穿梭。若是登高放眼，那盤曲的荔枝樹便像一堆一堆的綠繡球，隨著山勢跌宕，像一片綠海，波濤起伏。

荔枝揚花的時候，只消一個晚上，採蜜「大部隊」就進駐了。只見到處布滿四四方方的蜂箱，工蜂們早已開始工作了，在林間枝頭飛舞，發出嗡嗡的哼鳴，牠們是那樣愜意，充滿希望。

養蜂人是四川人，他風趣地對我說，他自己就是一隻工蜂，忙來忙去，無有間歇。他說，以前巴峽是盛產荔枝的，如果現在巴峽還有這樣成片的荔枝林，他也就不會捨近求遠，跑到嶺南。

是的，在唐以前，四川是盛產荔枝的，白居易有過記述：「荔枝生巴峽間，樹形團團如帷蓋。葉如桂，冬青；華如橘，春榮；實如丹，夏熟。……若離本枝，一日而色變，二日而香變，三日而味變，四五日外，色香味盡去也。」

楊貴妃當年吃的不會是廣東荔枝。因為新鮮荔枝摘下來，要用棉絮包裹，裝進竹簍，快馬日夜兼程，送往長安華清宮。如果是廣東荔枝，就做不到，「望山走死馬」，路上十天半月，馬都跑死，荔枝怎能不壞？但她吃的據說也不是巴峽所產，劉敬坤先生說：「楊貴妃吃的絕不是嶺南的荔枝，但也不是產在三峽的荔枝。四川的三峽是不產荔枝的，荔枝產在川西南的瀘州一帶。」

養蜂人在林子裡搭個帳篷，點上蚊香，很像軍帳。他運籌帷幄，指揮「蜂軍」，還接待來買荔枝蜜的遊客。再過十來天，荔枝就要掛果了，他的「游擊隊」又要揮師轉移。

現在廣東荔枝多了，蜂軍走後，那枝頭掛滿黃豆大小的果粒，說是綠色吧，又有點泛黃；眼看著「見風長」，一天天不同，變成一串串瑪瑙，掛滿枝頭。荔農說，荔枝採摘下來後，要趕緊吃，擱久了味道就差些了，顏色也變了。

廣東的荔枝多，有桂味、白蠟、妃子笑、三月紅、糯米糍、黑葉、掛綠，桂味還包括高州桂、從化桂……味道各有特色。荔農說「一娘生九子，九子不相同」，吃到口裡才知道。最近從一個資 料上知道，廣東新州 有一種香荔，味道特別好。

據說在新州國恩寺，有一株荔枝樹，昂首挺胸，聳立在寺內，「樹高十八點五米，樹老蟲不蠹，數經樹乾死，但不久又萌發嫩芽新枝，每年果實累累，被譽為佛荔。」據傳這株荔枝樹是禪宗六祖惠能栽種的。他於唐先天二年（西元七一三年）七月，帶著弟子們離開他弘法三十多年的道場韶州寶林寺（今南華寺），回到他的故里新州，駐錫國恩寺，直至圓寂。在這段時間裡，他栽下這棵香荔樹，距今已經一千三百多年。

新州香荔，「大如龍眼，亦無核，絕香，名曰香荔，出新州。」「香荔枝，兩粵所無，唯新興有之。或無核，或有核而絕小，他處蒔之則變。新興荔有絕小者，核亦小如丁香，可稱明之目。」「又一種大如龍眼，肉厚核小，嚼之甚香，名曰香荔，獨出新興。」（均見《六祖植荔枝》卷引）

當年貴妃娘娘若知道新州香荔這般好味道，定要嘗嘗，但是條件不允許，沒有快遞業務，「西北望長安，可憐無數山」，遑論高鐵、空運。現在就好了，快遞哥手腳麻利，打包發運，朝發夕至，也不是很難吃到。