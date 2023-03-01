母親在十一歲時喪母，下有八歲和五歲兩個弟弟。外公因貧窮再未續弦，一家四口的針線茶飯全都落在母親身上，家裡活、地裡活幹個不停，照顧兩個弟弟長大。

不幸的是，大弟弟被偽保長抓壯丁失迷無蹤了。那時當地是國共兩黨的拉鋸地帶，雙方勢力此消彼長。游擊隊長槍斃了作惡多端的偽保長，形勢好轉後游擊隊長悄悄娶了我母親為妻，可是他依舊行蹤不定，在安徽、河南 、山東交界處打游擊。

我母親仍住娘家，整天為父親的安危擔驚受怕。新任保長畏懼游擊隊力量的發展壯大，不敢舉報我母親暗中跟了游擊隊長一事，並千方百計保護我母親，怕的是遭到滅門報復。

我母親婚後一直住娘家，就這樣在夾縫中求生存。直到新中國成立後，我父親的工作被安排在他的籍貫安徽省與河南交界的一個小縣城，一切穩定後政策允許帶家屬進城，父親才把母親和我（當時只有我一個孩子）接到縣城安了家。

父母帶著我到城裡好幾年了，孩子一個接一個出生，日子一天天過去。那時超過百里就是天高地遠了，母親就沒再回過娘家，娘家也沒人到城裡走過親戚。

沒想到在最沒有思想準備的情況下，二舅父子來了，而且來了就不想走了。不走怎麼行呢？住到第四天，母親給二舅蒸了兩鍋窩頭做乾糧，又拿出十塊錢給他，哭著勸他第二天一早啟程回家，不然等到下半月口糧吃完了，全家人都要和二舅父子一道挨餓等死。母親說：「死你也要死在自己家，姊姊自顧不暇，實在沒有能力幫你。」

記得父親上班去了，母親和二舅都哭得兩眼紅腫，臨上路，母親又把父親一雙只穿過幾次的膠皮鞋找出來給了二舅。

父母和二舅都是窮苦出身不識字，自然也不會寫信。母親不知二舅死活，每每一想起他就暗自垂淚。很久以後才聽人說，二舅回到家正好趕上政府發放了一波救濟糧，得以生存下來。

我們家當時因為二舅父子來住了四天，加上他們走時給他們帶乾糧，而在很長一段時間裡將三頓飯改成一乾一稀兩頓。對付饑餓的辦法就是睡覺，放學回家喝一碗稀飯就上床睡覺了。記得當時母親常說：「早點睡吧，人是一盤磨，睡著就不餓。」

二舅再也沒來過我家。很多年後我上大學暑期回家時，也聽母親念叨過想回老家看看，聽說二舅的兒子也成家了。可是母親是纏過足的，走不了遠路，那時兩地也不通車，母親的願望最終沒能實現。

小時候那段缺吃少穿的日子，讓我體驗了貧窮，雖然現在大家都衣食無憂了，我卻至今惜衣惜食，從不浪費。

➤➤➤我的二舅（上）