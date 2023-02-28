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識字最多的人

白丁

漢字是象形文字，千變萬化奧妙無窮。所以，伏爾泰說：「在中國，學者就是識字最多的人。」魯迅也說：「教育，首先是識字。」為此，他在一九三四年五月為五歲的兒子海嬰買了兩本來頭不小的「看圖識字」，那是一九三二年十一月新印的第六版，初版是一九○八年（清光緒三十四年）印行的。

我幼時的看圖識字卡片是彩色的，入小學後換了新華字典，上了大學結交「活的」新華字典，那就是周小吉同學，我遇到不認識的字就問他。為感謝，常陪小吉下棋，我的水平低，他不屑同我玩。校門外有個老頭擺了象棋殘局的攤子，每一局兩分錢，小吉去玩總能破局，按規矩不用付錢，還能將老頭的棋占為己有；後來，老頭見了他就忙著收攤。小吉還喜歡蒙著眼跟人下棋，有時同時跟四個人下四盤棋。

有一次，我遇到一個沒見過的字：四個「火」疊成一個方形，照例去問小吉。他不認識，跟我說：「新華字典沒有收這個四疊字。」我翻了幾遍新華字典，果然不見這個字。我很失望，他拉著我說：「別走，帶你去見一個人，讓你開開眼界。」

我跟著小吉去了附近的教師宿舍，他輕輕拍一扇門，門「咿呀」開了，走出一個瘦小的老人，一身褪色的藍布服，若不是佩著紅色的校徽，我會以為是個校工。見小吉恭恭敬敬行禮，我也跟著躬身。老人看了小吉遞上的紙，說：「這個字是康熙字典第六百八十四頁第六個字，排在巳集的中卷，火字部，康熙筆畫十六畫，讀作yi，去聲，火貌，火劇烈燃燒的樣子。」老人隨口而答，沒有停頓，真是慧眼如炬。

老人回屋後，小吉輕聲說：「這是王乘六先生，章太炎的弟子，江蘇吳縣甪直人，曾是章太炎國學講習會講師，學識淵博，善詩文。他在這所大學，是中文系的福氣。他這樣的人才，全國就只七人。」他又指點我看，哪間屋住著編「宋詞選」的胡雲翼，哪間屋住著編「楚辭選」的馬茂元，哪間屋住著出版詩集的任鈞。

大學二年級時，總算盼到七十歲的王乘六先生給我們上訓詁課。他站在講台前，只管自己講，帶著吳地口音，口若懸河。他解釋古書字句時，教室裡寂靜無聲，同學們都敬佩他，稱他為「識字天花板」。

一九七八年教育部恢復招考研究生，我和小吉躍躍欲試，先去拜訪王乘六先生，請他指點迷津。那年中文系沒有開設研究生科目，王老認為歷史系開設的古籍研究可能適合我們，他給了一些參考資料。那時，王老正忙於「辭海」編纂修訂工作。考試那天，作文題是「如何對待歷史文化遺產」，這難不倒我們，可是許多填充題，譬如「什麼是四通」，盡是給歷史系本科生準備的，我倆根本答不出，只能知難而退。

過了兩年，八十六歲的王老駕鶴西去，永遠離開了我們。又過了五年，我移民美國，小吉居住的那條街正逢拆遷，我倆失去聯繫。至今記得小吉的抽屜裡有一疊厚厚的識字卡片，盡是不易辨認的異體字，不知他如今在古字堆裡忙些什麼呢？

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