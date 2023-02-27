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回憶同學老勵趣事（下）

甌越

改革開放後我們都改教英語，天天收聽中央台的英語教學節目，老師是冰心的女兒吳青。我們學習很認真，一節課也不放過，有時我們停電，附近的鋼管廠自己發電，我們就去他們那裡聽課。期末考試複習也很重視，因為結業後要發證書，是國家承認的學歷，對工資評級有助。小周曾特地從長安到我們所在的咸陽，住上幾天一起複習。

八○年代他的女兒來美，老酈兩口也來美探親。女兒的房子靠近樹林，空地很多，老酈出身農村，深諳耕作之道，他開出一塊荒地，種上蔬菜，自己吃不完，就送給左鄰右舍，老美讚不絕口。後來又擺攤出售，回國時帶回來一些用菜換來的美金，據說彌補了在國內的購房所需。那時是改革開放之初，老酈在西半球闖出的業績我們都蔚為話題，成了一段佳話。

退休以後，他也有長遠考慮。他先把大女兒夫婦倆從西安鐘表廠安排回浙江諸暨老家，在本地的廠子裡落腳，過後他和老伴把長安的房子賣了，也返回原籍。無奈的是陝西的高級教師退休金每月三千五，而浙江的小學老師也有四千多，但女兒女婿和親友都在身邊，生活很舒心。他們老夫婦倆都參加老年大學，學習書畫，修練身心，繼續發光發熱。

老酈幹一行精一行，他的書法多次得獎，獎杯獎牌堆在書架上。他同時研究中醫的推拿按摩，對老年保健頗有心得。我們回老家時也到他們的西施故里去探望，他們帶我們看看諸暨的著名景點。談話間我老伴一說哪裡痠哪裡疼，老酈立即按穴位對症發功，效果明顯。我們見面有一個永遠講不完的話題，那就是共同回憶我們的大學時代，和待了大半輩子的陝西。

老酈到了耄耋之年，底子還在，有時雙槓還能盪幾下，經常諸暨杭州來來去去，生活幸福。有一天，突然傳來信息，他已經駕鶴西歸，我們心頭失落，老同學又少了一個。近年小周也住進老人院，大女兒在當地，小女兒在美，兒子在廣州發展，我們時常在手機微信裡交流。

➤➤➤回憶同學老酈趣事（上）

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