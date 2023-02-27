今年一月二十二日上下古今版刊出顧華先生的文章「兩次拔智齒」，勾起了我的回憶。

我的四顆智齒也是阻生齒，必須拔除。與顧君相同，我的前兩顆智齒，也是用鑿子加錘子敲下來的，腦子被震得生疼，那種「人為刀俎我為魚肉」的滋味，真是「沒齒難忘」。顧君的後兩顆智齒，是打麻藥後用鉗子直接拔除的。我的經歷有所不同，連麻藥都沒打，牙醫就把後兩顆智齒乾淨俐落拔除了。具有戲劇性的是，我拔智齒的全程竟是秀給外賓看的。

我三十歲時，後面兩顆阻生智齒又要頂出來，「牙痛不是病，痛起來要人命」，即使這樣，我也不願再受鑿子和錘子的罪。說來也巧，當時我去瀋陽出差，家父任教於遼寧中醫學 院，他見我疼痛難忍，就說：「我們學院有位姓宮的牙醫，有拔牙絕技，我帶你去見他。」

宮醫師中等身材，四十多歲，他檢查之後說：「好極了！你明天下午兩點來，我把兩顆智齒一起拔了。」

次日我準時見宮醫師，剛坐上牙科椅，就進來一個日本 醫學代表團，七、八個人圍在我前面。宮醫師叫我張開嘴，讓他們看到兩顆智齒是堅固的。他用拇指使勁壓住智齒的牙齦部位，壓了足有兩、三分鐘。然後他拿起齒科鉗鉗緊智齒，說那遲那時快，我感覺牙床突然一鬆，幾乎同時這顆智齒就呈現在日本人面前，引得驚嘆聲一片。宮醫師拿過棉球，囑我壓住傷口。休息一會兒，他用拇指緊壓另一顆智齒的牙齦部位，兩、三分鐘後又鉗到齒落，再次引來一片驚嘆。

就這樣，宮醫師既不打麻藥，更不用鑿子和錘子，僅憑一把齒科鉗，就在十分鐘內拔掉兩顆堅固的智齒。我幾乎不感到疼痛，只出了少量血，用棉球咬壓幾分鐘即止住。我未服藥物，三小時後便可進食，也沒有後遺症。這樣的指壓拔牙術，算得是絕活吧？比起顧君那名美國牙醫的麻醉拔牙，似乎更勝一籌。

宮醫師這手絕活，被遼寧中醫學院列入保留節目，經常向來訪的外賓演示。為了使外國人信服，演示中拔的牙，不能是搖搖欲墜之輩，最理想的就是堅固的阻生智齒。

於是宮醫師就常常遇到難題，因為外賓來的那天，不一定恰好有合適的患者。我去見他那天，他正為此發愁，怪不得見了我要連聲說「好極了」。說句題外話，為顧君拔牙的美國牙醫，技術超群，收費也超群；而宮醫師因為我「送貨上門」救了他的場，連一分錢都沒收。

對於指壓拔牙，也許美國牙醫持懷疑態度者多；若不是親身經歷，我也會將信將疑。指壓拔牙的奧祕何在？我想主要是宮醫師技法嫻熟，能在極短時間內將牙拔除；而指壓相關穴位，則起到了麻醉與鎮痛的作用。希望宮醫師這手絕活後繼有人並發揚光大，能造福更多民眾。