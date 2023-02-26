冬天的病房及樓道裡暖氣開到華氏七十二度，一股暖洋洋的感覺。我們三五成群地坐在一起議論著漲工資的事，因疫情 物流緩慢，物價上漲，到處都在談論待遇問題，已是司空見慣。

那天下午，一下子來了一群家人探訪蘇珊，被我們擋住，按規定一次只能進兩人，她女兒與孫女留下來。我順便向她女兒求證，蘇珊的確是九十二歲從餐館正式退休。她們還透露，蘇珊常常自誇：「因為我工作努力，每天都有很多小費。」

其實，每個熟客給她小費都是因為對老者的尊重，或許有人一邊給小費一邊心裡說著Crazy。另一方面，這家餐館因有一名高齡服務生而聞名遐邇，生意興隆呢。

一表揚老太太，她竟高興地想下地走路，她那瘦小的身軀被我們高個子們簇擁著在屋裡走了幾圈，女兒打趣說：「老媽，也許您還可以回餐館打工呢。」蘇珊眉開眼笑。一想到老太太九十二歲才退休，不是世界之最也是西雅圖之最了，如今一百零四歲還能靈活走動，實屬罕見，羨慕她家有個好基因。

等眾人撤退，我又走進她的房間與老人家細聊，想問個究竟。蘇珊一提起她以往的工作，就像打了雞血般來勁。

她一生有兩份工作，第一份工作是幼師，做到六十五歲時因編制銳減不得不退休。兩個女兒都成了家，老伴退休在家整天修理房子，蘇珊覺得在家太無聊。有一次，她到附近餐館吃飯，看到招聘服務員的廣告貼在門上，就靈機一動毛遂自薦。老闆娘看著眼前這名打扮時髦、精神抖擻、一股子利索勁的小個子女人，就一口答應她第二周來上班，這一幹就沒有罷手。

我說：「您的事蹟都可以上報紙了，老當益壯，不給兒女添麻煩，還不寂寞。」老太太睜大眼得意地說：「我那時每天坐公車上班，兩站路就到了，也不用做飯，餐館管飯。這份工資足夠我買part A了，如今我的退休金 比一般人多。」

我明白她的意思，要想更完美的醫療保險 ，就是除政府老人醫療保險，再加一部分自付保險。我心想，像她這麼好的身體，保險公司可賺大了。

在美國，退休後又另找適合工作的人很多，也有一大部分人到了七十歲還不想退休，如果力所能及，公司一般都尊重並留任。他們不退休的最大理由是排解寂寞，獨立自主，尤其在美國這已成為趨勢。

世界無奇不有，人生車水馬龍，過程中鑲嵌著無形的老年輝煌。

➤➤➤車水馬龍（上）