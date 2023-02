過了春節,我就是八十九周歲了,按照我們中國人「做九不做十」的習慣,今年我應該慶祝九十大壽。 在這樣一個隆重喜慶的日子裡,我想些什麼呢?

我想的是:我一個普通老百姓的壽命,竟然超過了過去皇帝的壽命。據史載:中國從公元前二十一世紀夏朝開始,到一九一一 年辛亥革命,前後共四千多年,有六十七個皇朝、四百四十六個皇帝,其中活過七十歲的只有八人,其餘皇帝的平均壽命只有四十二歲。

這些皇帝絕大多數都不長壽,難道他們吃不飽、穿不暖,條件不好嗎?絕對不是。那時整個國家都是他一個人的,他們要什麼有什麼,天天山珍海味,食不厭精,衣來伸手,飯來張口,有最好的補品、最好的藥物供他使用,有最好的醫生為他看病,可是他們卻不長壽。真像有的詩人所說:「一帆風順未必前途光明;風和日麗未必春天常在;幸福美滿未必鮮花不敗。」這說明一個人的健康,除了外在的社會因素外,內在的自身因素也非常重要。

內在的自身因素是什麼呢?我們先聽聽兩千五百多年前孔子說的話:「賢者,回也!一簞食,一瓢飲,在陋巷。人不堪其憂,回也不改其樂。」孔子學生顏回的生活與皇帝無法相比,很多人都認為這種生活苦,而顏回卻很快樂,而且不改其樂,始終保持內心的恬淡安寧。這就是我們平常所說的「知足常樂」吧。

所以人的健康快樂,既是物質的,更是精神的。一個人如果「貪得無饜」,欲壑難填,錢再多,房子再大他還是不快樂。長此以往,如何健康長壽?過去的皇帝,位高權重,要什麼有什麼,卻不知足。欲望越來越多,胃口越來越大,率性而為,淫亂無度,毫無節制,似此如何健康長壽?故「老子」中說:「罪莫大於可欲,禍莫大於不知足。」

二○○九年九月,舊金山 一華裔 老人一百零四歲無疾而終,當地教會為他舉行隆重的追思會。會上其長女致詞,談到了大家都關心的老人長壽祕訣。

她說:「爸爸常對我們說三句話,Money is gone, Nothing is gone.(失去了金錢,沒有失去什麼)Health is gone, Half is gone.(失去了健康,就失去了一半)Hope is gone, Everything is gone.(失去了希望,就失去了一切),這就是爸爸長壽的秘訣。」

老人的話說得很深刻,與兩千五百多年前顏回的思想是相通的:「精神大於物質。」他的話使我想起了「莊子」中的一句話:「夫哀莫大於心死。」一個人在生活中經歷一些坎坷,遭受某種誤會、委屈,甚至挫折、打擊,就此精神不振,心灰意冷;甚至精神崩潰,萬念俱灰,再也感覺不到到幸福快樂,似此如何健康長壽?

晉人羊祜說:「天下不如意事,十常居八九。」既然如此,我們何必如此沮喪,逢事要想得通,看得開,放得下,振作起來,這樣才不會「Everything is gone」。所以我們說的「幸福、快樂」實際上是一種心態、一種心境,有了這樣的心態、心境,我們才可能幸福快樂,進而健康長壽。

因此,對我們老年人來說,我們絕不要為那些身外之物、針頭線腦、雞毛蒜皮、芝麻綠豆的事情自尋煩惱。有人可能要問什麼事算是芝麻綠豆的小事?我覺得除去國家大事,老年人自身以外的事,包括以前的陳年舊帳,恩怨情仇,都是芝麻綠豆的小事,都可以放開、放下,不予計較。這樣我們才能保持愉悅樂觀的心態,享受幸福的人生,健康長壽。正像古人所說「仁者壽」,我想就是這個意思吧。

有一首詩說得好:「朋友啊朋友,請你不要憂愁,你說生活是沙漠,是因為你心中沒有綠洲。」親愛的朋友,去尋找你自己心中的綠洲吧,幸福和健康從某種意義上說,就在你自己的掌握之中。