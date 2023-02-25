過了春節，我就是八十九周歲了，按照我們中國人「做九不做十」的習慣，今年我應該慶祝九十大壽。 在這樣一個隆重喜慶的日子裡，我想些什麼呢？

我想的是：我一個普通老百姓的壽命，竟然超過了過去皇帝的壽命。據史載：中國從公元前二十一世紀夏朝開始，到一九一一 年辛亥革命，前後共四千多年，有六十七個皇朝、四百四十六個皇帝，其中活過七十歲的只有八人，其餘皇帝的平均壽命只有四十二歲。

這些皇帝絕大多數都不長壽，難道他們吃不飽、穿不暖，條件不好嗎？絕對不是。那時整個國家都是他一個人的，他們要什麼有什麼，天天山珍海味，食不厭精，衣來伸手，飯來張口，有最好的補品、最好的藥物供他使用，有最好的醫生為他看病，可是他們卻不長壽。真像有的詩人所說：「一帆風順未必前途光明；風和日麗未必春天常在；幸福美滿未必鮮花不敗。」這說明一個人的健康，除了外在的社會因素外，內在的自身因素也非常重要。

內在的自身因素是什麼呢？我們先聽聽兩千五百多年前孔子說的話：「賢者，回也！一簞食，一瓢飲，在陋巷。人不堪其憂，回也不改其樂。」孔子學生顏回的生活與皇帝無法相比，很多人都認為這種生活苦，而顏回卻很快樂，而且不改其樂，始終保持內心的恬淡安寧。這就是我們平常所說的「知足常樂」吧。

所以人的健康快樂，既是物質的，更是精神的。一個人如果「貪得無饜」，欲壑難填，錢再多，房子再大他還是不快樂。長此以往，如何健康長壽？過去的皇帝，位高權重，要什麼有什麼，卻不知足。欲望越來越多，胃口越來越大，率性而為，淫亂無度，毫無節制，似此如何健康長壽？故「老子」中說：「罪莫大於可欲，禍莫大於不知足。」

二○○九年九月，舊金山 一華裔 老人一百零四歲無疾而終，當地教會為他舉行隆重的追思會。會上其長女致詞，談到了大家都關心的老人長壽祕訣。

她說：「爸爸常對我們說三句話，Money is gone, Nothing is gone.（失去了金錢，沒有失去什麼）Health is gone, Half is gone.（失去了健康，就失去了一半）Hope is gone, Everything is gone.（失去了希望，就失去了一切），這就是爸爸長壽的秘訣。」

老人的話說得很深刻，與兩千五百多年前顏回的思想是相通的：「精神大於物質。」他的話使我想起了「莊子」中的一句話：「夫哀莫大於心死。」一個人在生活中經歷一些坎坷，遭受某種誤會、委屈，甚至挫折、打擊，就此精神不振，心灰意冷；甚至精神崩潰，萬念俱灰，再也感覺不到到幸福快樂，似此如何健康長壽？

晉人羊祜說：「天下不如意事，十常居八九。」既然如此，我們何必如此沮喪，逢事要想得通，看得開，放得下，振作起來，這樣才不會「Everything is gone」。所以我們說的「幸福、快樂」實際上是一種心態、一種心境，有了這樣的心態、心境，我們才可能幸福快樂，進而健康長壽。

因此，對我們老年人來說，我們絕不要為那些身外之物、針頭線腦、雞毛蒜皮、芝麻綠豆的事情自尋煩惱。有人可能要問什麼事算是芝麻綠豆的小事？我覺得除去國家大事，老年人自身以外的事，包括以前的陳年舊帳，恩怨情仇，都是芝麻綠豆的小事，都可以放開、放下，不予計較。這樣我們才能保持愉悅樂觀的心態，享受幸福的人生，健康長壽。正像古人所說「仁者壽」，我想就是這個意思吧。

有一首詩說得好：「朋友啊朋友，請你不要憂愁，你說生活是沙漠，是因為你心中沒有綠洲。」親愛的朋友，去尋找你自己心中的綠洲吧，幸福和健康從某種意義上說，就在你自己的掌握之中。