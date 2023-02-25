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《老照片說故事》難忘克羅埃西亞

文、圖／潤蘇
克羅埃西亞的斯普利特海邊。
克羅埃西亞的斯普利特海邊。

南歐的克羅埃西亞（Croatia）從二○二三年元旦起改幣制，使用歐元替代舊制的庫納幣（Kuna），這使二○一三年加入歐盟的克國，正式與德、法等歐洲大國並駕齊驅，成為歐元區和申根區的一員了。

克國原屬奧匈帝國，一次大戰後被南斯拉夫兼併，直到一九九一年才獨立，成立克羅埃西亞共和國。克國地處南歐巴爾幹半島的西北部，西臨亞得里亞海，海的對面就是義大利北部，北臨塞爾維亞，東臨波士尼亞和黑山。

忍不住又想起二○一六年底的十二月，兒子和我由美國西岸，經紐約、法蘭克福、飛抵克國首都薩格勒布（Zagreb），在此有三天的停留。之後乘火車至該國第二大城斯普利特（Split），享受了三天美好的濱海假日。最後乘飛機回薩格勒布，換機轉入維也納，體驗歐洲有名的聖誕節日市場，並欣賞我們已預定席位的維也納交響樂團演奏，才打道回家過新年。

未到克國時，根據我六十年前在中學所學的歷史和地理課印象，以為她是東歐國家，身歷其境之後，我的觀念大為改變。在我看來，她其實是奧地利和義大利的中和，幾乎沒有感覺到她還曾經是共產國家的一員。

這是一個信仰天主教和東正教的國家，人民語言多元，除了本土的克羅埃西亞語以外，都市裡的人幾乎都可以義大利語、德語、法語或英語和外來遊客交談；尤其是在餐館裡，只能說英語和極少數法語的我們，幾乎沒有遇到任何障礙。城市裡的建築和一般歐洲國家一樣，有古老的，包含政府機關、教堂、火車站，都是有數百年甚至千年歷史，而新的建築也和所有大城市沒有分別，用鋼筋、水泥、玻璃、各種新式建材，設計新穎的高樓大廈比比皆是。

克國人民身材高大，年輕的男士個個五官深邃挺拔，走起路來虎虎生風，女士們更是身材高䠷貌美，長髮飄逸，恰到好處，好像每個人都是奧林匹克運動健將。其實也真是如此，在國際大型運動比賽場合，經常可以見到一幅幅有紅白格子的國旗，那就是他們了。

在首都薩格勒布，我們下榻的一家古老酒店，卓別林、丘吉爾許多名人曾住過，附近就是市政中心、電車、火車和客運總站，山坡上有許多主題博物館，不少老教堂和餐館林立的街巷。這裡的餐點頗具義大利風，極合我們的胃口，光顧過的每家都很滿意。

值得一提的是，博物館中有一家叫「心碎博物館」，裡面展出世界上各地心碎情人送來的紀念物，非常有趣。其中有一隻斧頭放在展櫃裡，好奇心讓我仔細看了說明和照片，原來這是一個被分手的德國男友，為了洩憤，特地去大賣場買了一把斧頭，把曾經送給女友的一套全新家具給劈爛了。

遊罷薩格勒布，火車搖搖晃晃地把我們帶到了斯普利特，我們住的酒店是新式建築，步行約十分鐘就到濱海步行道，頗有地中海風。老城叫達爾馬提亞（Dalmatia），是有古羅馬歷史的城堡和城牆，曾為古羅馬帝國的一省，因此這裡到處可見義大利的影子，自然飲食方面尤其顯著，大大滿足了我們對義大利海鮮的憧憬。

亞得里亞海的海水名符其實的是有如水晶似的蔚藍色，風平浪靜，還有兩、三艘巨型白色遊輪點綴在遠方，此地也是南歐和地中海遊輪必停的一站。

在濱海的漫長步行道地磚上每隔幾步，就刻有一位該國奧林匹克運動會得獎牌選手的名字、年份和運動項目，遙望不見終點；看來假以時日，這條路很快又要延伸才能符合需要了。

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