我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

《老物件情懷》卜內門洋行美女牌（下）

文、圖／赫連擁
卜內門肥田粉廣告中，女子捧著兩本像是精裝英語原文書。
卜內門肥田粉廣告中，女子捧著兩本像是精裝英語原文書。

那張秀外慧中的「年輕美女圖」就更好玩了，捧著兩本像是精裝英語原文書、眼眉略為上挑「放空」，背景「鳥語花香」，真挺美，但絕對讓人猜不到她這樣出場究竟是要做什麼。手中的道具難道是用來暗示她是個「帶有書卷氣質的美女」嗎？

若不是夾在「各種植物均可施用」與「收成增加獲利優厚」這兩句廣告詞中間，橫幅來一句「請用卜內門肥田粉」，還比較像是哪個喝過洋墨水的大家閨秀，有意進軍影視圈所繪製的沙龍畫像。而在這麼夢幻的一個畫面中，卻硬要塞入兩包肥料，交代一下花錢的廣告主是誰，那個被勉強擠在畫面左下角的產品，反倒在視覺上對整個構圖造成了不小的「破壞」。

月份牌取材最大的特色之一，是其「代言模特」往往是清一色的民國美女，無論身著旗袍還是洋裝，是小家碧玉還是風騷熟女，她們在畫面上極盡達成「吸睛」的使命，哪怕形象跟產品毫不相襯、讓人根本聯想不到一塊兒去。想想我們現在看到的所謂「形象大使」，同樣概念在「月份牌」最昌盛的年代，其實早被各路畫師們玩得明白通透。

值得一提的還有，在月份牌的各種取材裡，幾乎看不到男性肖像作為插畫主角，那個時代顯然尚無帥哥、天王、小鮮肉之類的概念，難怪即使像是卜內門化肥這麼「陽剛」的產品，採取讓女人「拋頭露面」做宣傳的手法仍為商家首選。

也是，那可是要給人掛在牆上看一整年的一張畫，不管是花錢的廣告主，還是醉心藝術追求美感的畫家，應該不難達成以下共識：畫面只管貌美如花，不被其他圖片取代才是王道。無論在哪個時空背景下，選擇施展「美女牌」，看來都是比較靠譜而且功效可期的。

➤➤➤卜內門洋行美女牌（下）

上一則

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

下一則

我的母親

延伸閱讀

鹿晗潮牌衣賣219元品質翻車 買家：到手很火大

鹿晗潮牌衣賣219元品質翻車 買家：到手很火大
推特廣告客戶 流失超過一半

推特廣告客戶 流失超過一半
推特前1000大廣告客戶 超過一半停止花錢刊廣告

推特前1000大廣告客戶 超過一半停止花錢刊廣告
1晚4次入室行竊 法拉盛嫌犯被捕

1晚4次入室行竊 法拉盛嫌犯被捕

熱門新聞

藝術家昆斯價值4萬2000元的藍色小型玻璃雕塑作品「氣球狗」被打破，碎落一地。(Getty Images)

想確認是不是「氣球」？她打碎了價值4.2萬氣球狗雕塑

2023-02-20 03:54

臥虎藏龍水電工

2023-02-17 02:02
觀光車廂內部。（李源．圖片提供）

在美國搭火車旅行的焦慮（上）

2023-02-21 02:02

悲哀的新聞人物

2023-02-18 02:00
台南市前市長、財團法人商業發展研究院董事長許添財。(本報資料照片)

年紀步入「七字頭」 許添財獨創器官輪流休息法

2023-02-23 06:00
吳孟芸∕圖

舊日終須記

2023-02-20 02:02

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風