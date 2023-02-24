《老物件情懷》卜內門洋行美女牌（下）

卜內門肥田粉廣告中，女子捧著兩本像是精裝英語原文書。

那張秀外慧中的「年輕美女圖」就更好玩了，捧著兩本像是精裝英語原文書、眼眉略為上挑「放空」，背景「鳥語花香」，真挺美，但絕對讓人猜不到她這樣出場究竟是要做什麼。手中的道具難道是用來暗示她是個「帶有書卷氣質的美女」嗎？

若不是夾在「各種植物均可施用」與「收成增加獲利優厚」這兩句廣告詞中間，橫幅來一句「請用卜內門肥田粉」，還比較像是哪個喝過洋墨水的大家閨秀，有意進軍影視圈所繪製的沙龍畫像。而在這麼夢幻的一個畫面中，卻硬要塞入兩包肥料，交代一下花錢的廣告主是誰，那個被勉強擠在畫面左下角的產品，反倒在視覺上對整個構圖造成了不小的「破壞」。

月份牌取材最大的特色之一，是其「代言模特」往往是清一色的民國美女，無論身著旗袍還是洋裝，是小家碧玉還是風騷熟女，她們在畫面上極盡達成「吸睛」的使命，哪怕形象跟產品毫不相襯、讓人根本聯想不到一塊兒去。想想我們現在看到的所謂「形象大使」，同樣概念在「月份牌」最昌盛的年代，其實早被各路畫師們玩得明白通透。

值得一提的還有，在月份牌的各種取材裡，幾乎看不到男性肖像作為插畫主角，那個時代顯然尚無帥哥、天王、小鮮肉之類的概念，難怪即使像是卜內門化肥這麼「陽剛」的產品，採取讓女人「拋頭露面」做宣傳的手法仍為商家首選。

也是，那可是要給人掛在牆上看一整年的一張畫，不管是花錢的廣告主，還是醉心藝術追求美感的畫家，應該不難達成以下共識：畫面只管貌美如花，不被其他圖片取代才是王道。無論在哪個時空背景下，選擇施展「美女牌」，看來都是比較靠譜而且功效可期的。

➤➤➤卜內門洋行美女牌（下）