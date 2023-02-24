離開南加 州多年，我還是常常會想念從前臨海而居的環境，尤其是那依山面海大片環保自然生態的社區公園。園內有許多錯綜曲折的小徑，可通往山丘，也可順懸崖斜坡下海，是供民眾爬山、健走、散步、遛狗、玩沙戲水的休閒好去處。我和好友常約了在此步行，談天說地，欣賞大自然的美景。

這公園純樸，充滿野趣。許多平坦地段，看似一片雜草叢生，卻是特意要維護的原始植物，更保護著各類在此安居的野生小動物。到了春天，連綿山坡上會冒出成片的黃色、紫色小野花，隨風舞動，美極了。公園周遭除了在觀海的一面設置了幾張長木椅，懸崖邊緣築起鐵欄杆，和稀落散置的幾處告示牌外，沒有一絲人工修飾的痕跡。

而這些告示牌上寫的字，都出奇的輕鬆和生動，讀了令人一笑。比如說，走在山坡羊腸小徑，一轉彎，野草路邊冒出一個高高豎立的牌子，畫了一條昂首捲曲的大蛇，下面一排字：「請保持矩離，別打擾！」我們趕緊急步而去，生怕驚動這裡的地頭蛇。

然後走到灌木密布的平坦地面，又見到一個告示牌，畫了一隻大耳朵的兔子，下面有字：「這可是我的地盤！」幾隻棕色野兔在矮樹堆裡跳出跳進，也有的愣在那，豎起耳朵瞪著眼，不准我們跨進一步的樣子。看到松鼠、蚚蜴在急行，還有小麻雀穿梭於灌木枝頭，熱鬧得很。免子們卻亳不在意，願意分享自己的地盤，挺大方的野兔啊。

我們喜歡沿著懸崖的小道走路，蔚藍太平洋一望無際，海闊天空。不時有長嘴海鳥排隊低飛而過，如果碰對季節和時間，可以看到遠處海裡正長途跋涉、北移或南遷的灰鯨，有兩三隻的，也有成群的。這時來觀看鯨魚的人好多，個個依著欄杆，興奮不已。

欄杆告示牌的警語就更好玩了，大字寫著：「嚴禁攀越欄杆」，接著下面一句：「你想都別想！」連想都不准人家想，管得實在也太多了吧？這不是一個以保障人們思想自由而傲的國家嗎？

社區公園沒有大門，只在一條不起眼的小路進口處立了根木柱，柱頂的木牌註明了公園的開放時間。兩行字：「開門：日出。關門：日落。」是啊，日出而作日落而息，這片土地忙碌了一整天，天黑後要休息的。

其實這日出日落的運作時間，在美國的許多公園處處可見，並不稀奇。猶記得幾十年前剛踏入美國，朋友就帶我到她家附近綠草如茵的公園走走，我初次看到公園的開放時間是由日出到日落，那麼的自在隨意，我特別的感動。

多麼不同於在自己國內接觸到的告示牌，一本正經，帶著八股的腔調。於是這公園作息告示銘刻於心，變成我最偏愛的告示字句，以後每每看到它就覺得親切。

日出、日落，這順其自然的環保公園，我時時心嚮往之。與南加好友有約，哪年哪月我們再尋一日，在此徘徊。