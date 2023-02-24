周六一早，一邊陪著女兒吃早飯，一邊翻看報紙。牛奶沒喝兩口，女兒就道：「爸爸，Spelling Bee（拼字遊戲）！」我只好拿出手機 ，放在餐桌上的手機架上，和她一起做起當天的拼字遊戲。

這遊戲是「紐約時報 」的一款應用程式，要求讀者（玩家）用給出的七個不重複英文字母 ，盡可能拼出四個或更多字母組成的單詞。在紙上或者屏幕上，英文七個字母的安置，好像一枚花瓣：中間是一個必須用到的字母，邊上是其他六個字母。

每一個拼字的人，都需要反覆調換這六個字母的位置，以獲得最大的拼字靈感，就好像一隻蜜蜂在不同的花瓣上採蜜；因此這款遊戲真正應了Spelling Bee的赫赫大名，雖然本來這個Bee是古英語詞彙，並不是蜜蜂的意思。

對任何電子遊戲都敬而遠之的我，對很多美國人喜歡的拼字填字也一向不來電，不喜歡遊戲之外，也是覺得自己的英文詞彙量遠遠達不到享受這種字詞遊戲的樂趣。每每在火車或者地鐵上，看到有乘客物我兩忘地投入於報紙或雜誌上的填字遊戲，我總是又佩服又好奇，又覺得那是另外一個世界裡的人們，以及另外一種人類和語言的樂趣。

不想疫情期間開始訂閱紐約時報，不久看到它以幾百萬美元收購簡單的拼字遊戲「字詞樂」（Wordle）這則頗具傳奇色彩的新聞，一下子勾起我玩玩看的好奇心。誰知上手容易放手難，讓我玩起來就一發不可收拾，成為每天車上、廁上、床上、乃至班上的必修功課。

字詞樂每天要玩家猜一個單詞，規則是玩家有六次機會，拼寫一個五個字母的英文單詞；每一次拼寫後，遊戲程序都會提示玩家哪些字母是最終單詞的組成字母之一，而哪些字母已經出現在正確或錯誤的位置上。因為只有五個字母，又給予有益的提示，對很多玩家來說，是難度合適的挑戰。每天都是一個新詞，所需時間不過幾分鐘，既可鍛鍊腦力，又可檢閱詞彙量，是以這別出心裁的設計廣受歡迎。我的微信朋友圈裡，就有人會每天貼出他們的成績：幾次猜中單詞、連續多少天猜中等，頗有自豪之意。

據說這款遊戲原是一個叫Josh Wardle的程序員業餘開發出來給太太玩，一傳十十傳百，成為手機上風靡一時的拼字遊戲。據悉，在二○二一年十一月，只有九十人玩這款遊戲；而到了二○二二年二月，就已經有兩百萬玩家為之癡迷。最後紐約時報花三百萬巨資買下這款遊戲，再次助長了它的流行。

字詞樂玩多了，漸漸覺得挑戰性不夠。我邊玩邊看，又發現並喜歡上玩更複雜的Spelling Bee拼字遊戲。相比於Wordle，拼字遊戲就更複雜一些：有七個字母的組合，而且有一個字母為必用的限制，每個單詞又需要至少四個字母。更為挑戰和激勵玩家的是，它基於拼出詞彙數量的積分系統：除了開始的「初級」（Beginner）、「好」（Good）、「漂亮」（Nice）之外，後面緊接著的「太棒了」（Great）、「不可思議」（Amazing）和「天才」（Genius）級別，越來越激動人心，而最高級別是「蜂后」（Queen Bee）。

每一個級別還有相應的分數，有時天才級別不過六十分上下，意味著難度驚人；有時天才級別有兩百多分，讓人一邊拼單詞，一邊看著積分上漲，沒來由地喜不自禁。

紐約時報還為之開設了相應的玩家平台，大家互通有無，提供自己已經猜到的單詞線索，論壇中每天幾乎都有上千回帖。時報也鼓勵大家上傳自己的蜜蜂採花蜜的照片，每天一張，充分激發讀者和玩家參與的熱情。也有很多朋友或者家人，每天都因同玩一款遊戲而有交流，益智燒腦，又增進情感。

紐約時報還刊載不少有意思的玩家故事，比如說波士頓有一個律師玩家，每天早上三時起床，因為紐約時報剛發布當日遊戲要求，而她要在夜深人靜之際完成拼字遊戲再睡回籠覺；等到天亮，就可直接告訴遊友們她在新的一天又達到了「蜂后」級別。

我當然沒那麼瘋狂，但是記得自己第一次不用借助網友提示而達到天才級別、第一次學習到Epoxy（環氧基樹脂）這樣詭異的單詞，也忍不住要跟幾個好友分享。

漸漸地，每天不做這兩個字詞遊戲，總覺得若有所失，覺得這一天有什麼事情還沒完成。小女兒最會「見風使舵」，沒事就要和我一起玩這兩個遊戲，倒成為我們父女共度時光的一種消遣。更重要的是，在美國生活了二十多年之後，我也終於可以體會「另外一種世界裡的人們」，體會「另外一種人類和語言的樂趣」。