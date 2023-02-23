這段時間正是大躍進以後的困難時期，萬物奇缺，實行嚴格的配給制。每人每月大米二十七斤，菜油四兩，豬肉半斤，其他如棉布、豆製品、雞蛋 、魚、水果、食糖、酒類，以至火柴、皮皂都要憑票供應，而且數量極少。由於保母、奶媽不是城市戶口，外婆是外地人員，沒有票證，顯得更加緊張。

我們不得不透過朋友熟人，出高價購買黑市米、黑市油、黑市肉、黑市魚、黑市雞蛋、黑市牛奶或者黑市票證，以保證兩個孩子生長發育的必要營養。這種黑市價比平價要高出三、四倍，家庭開支明顯增加，那時我們兩人的月工資總共才人民幣一百四十元，捉襟見肘，左支右絀，不得不節衣縮食，苦度難關。

一九六四年起，階級鬥爭風暴越來越猛，下半年我被抽調參加社教工作隊，一去就是兩年；一九六六年文革爆發，一九六八年我被下放五七幹校勞動，又是兩年。這期間一卿獨力承擔著工作、家務和政治的三重壓力，而我卻無能為力，因不能為她分擔而感到歉疚。

好不容易挨到一九七一年，五七幹校結束，我卻被分去嘉興衛校，又過著兩地分居的生活。我為減輕一卿的負擔，把老二帶到嘉興和我同住，並託朋友把他插班進市內最好的小學──建設小學學習。我們一起到食堂吃飯，一起下象棋，一起去浴室泡澡，周日一起上街改善伙食，晚上輔導數學、作文，難得地過了四年親子生活。文革結束後，湖州師範學院復建，我進入該校政史系工作，全家重新團聚。

時間在忙亂中流逝，轉眼來到一九七七年七月，老大從湖州一中高中畢業，即下放至山區井崗山大隊，插隊落戶當「新農民」，前途茫茫。我們心裡好像有根繩子，無時不為他牽掛。幸好不久鄧小平復出，恢復全國高考 ，他幸運地脫穎而出，被浙江大學錄取，成了文革後第一代大學生。

老二的情況大不相同，次年七月，在高考熱的氛圍中，他剛讀完湖中高一就提前報考，被北京廣播學院（現中國傳媒大學）錄取，他當時才十四歲。

我們樂滋滋地先後把兩個兒子送進了大學後，家裡成了兩人世界，只有每年寒暑假的聚首，成了我們最開心的日子。

在分分聚聚中，又是十年過去，兩個孩子相繼由大學學士進而碩士畢業，然後結婚成家。一九八八年以後又相繼出國攻讀博士，老大在美國，老二去加拿大。我們徹底成了空巢老人，沒有了一年兩次的相聚，只有久久的隔洋思念；當年還沒有互聯網，越洋電話太貴，來往書信太慢，難解牽掛之情。人間的思念有愁苦的，也有甜美的，我們這種綿綿的掛念帶著美美的幸福感。

歲月催人老，一九八七年秋一卿年屆退休 ，仍被湖中返聘，退而不休。直到一九九三年，我從師院退休，我們兩人才擺脫忙忙碌碌的生活狀態，過起隨意而舒緩的日子。那時我們才突然發現，還來不及品味人生、品嘗生活，已經進入了「老人」行列。

退出職場只過去一年，新的任務就接踵而至，那就是在美國的兒子向我們招手，讓我們去相聚並幫助照顧孫輩們。照顧第三代是中國老人心目中不可推卸的責任，也是莫大的安慰和樂趣。從此開始，我們協力為兩個來美國工作的兒子，一個連一個地照顧了四個幼小的孫女兒，直到最小的進入初中，前後花了整整十八年的心力。

任務完成以後，我們住進了老人公寓，重又回歸兩人世界，安度晚年。我們一起學習英語，一起打太極拳，一起外出旅行，欣賞外部世界，一起經營後院小塊菜地，成了業餘「老農民」，一起參加公寓的活動。鄰居友好和睦，小輩們常來探望，生活輕鬆愉快。如今我們在老人公寓已經度過了十多個春秋，雙雙迎來了九秩耋壽。

回首往昔，我們一本初情，相依相伴，同甘共苦，攜手六十餘載，雖已鶴發雞皮，內心卻充滿著欣慰。

➤➤➤攜手白首（上）