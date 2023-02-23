疫情 期間，每回要去波士頓老二家時，都是我和老爺輪流開車在高速公路上奔馳。最近一次，老二堅持要我們搭機前往，因為他不放心我們長途開車，擔心我們黑夜裡看不清公路兩旁的標誌。

太久沒坐飛機了。出發前，我腦子裡一直在打轉，試著回想以前坐飛機過海關時的一些細節，諸如電腦、手機、鑰匙該拿出來；外套、背心、鞋子要脫下；裝了液體的容器得取出來等。上飛機那天，一到機場 ，拿了登機證，揹著背包，拉著隨身行李，隨著人潮入關。驗過護照在撿查行李時，多虧身後的乘客很有耐心，讓我們兩個老人家慢手慢腳地拿出該拿的東西，脫掉該脫的衣物。

過了X光安檢門，正要提取輸送帶送來的背包時，我才警覺，剛才竟然忘了把裝有乳液和洗髮精的塑膠瓶子取出來；奇怪的是，竟然也讓我過了關。當下讓我想起三年前，在全球新冠疫情剛爆發時，我們在倫敦機場過關的遭遇。

因為那次轉機時間實在太緊迫，一路上祈求上蒼保佑我們盡快順利過關。輕鬆過了護照區這一關之後，我的背包和隨身包毫無預警地在安檢那一關給攔了下來。當我心裡七上八下等著安檢人員來查問的同時，我也見識到該機場安檢人員做事的方式。

先我被審問的有兩名人士，一是帶著一個和隨身行李箱差不多大小布 包的女士，以及一個沒帶多少東西的男士。只見一名安檢先生過來，很英國紳士般地要求該女士拉開行李上所有拉鍊後，就慢斯條理地查看包內所有物品。仔細看完後，他把所有東西一一從布包中拿出來分門歸類，藥品、乳液、香水和消毒手液等裝進一個塑膠袋裡，多孔電插座、書本、帽子、圍巾、衣物等，則放到一個安檢專用的大托盤裡。接著他讓該女士打開一個裝乳液的大罐子，要求她從中取出一點乳液抹到自己的手背上。最後，安檢先生拿著裝滿瓶瓶罐罐的塑膠袋，往電腦前一掃後，就對這位女士說，「妳過了」。

好不容易等到我前面那名男士也過了關，該輪到我時，沒想到這個安檢大人很有禮貌地對我說稍等後，走到另一端東看西摸，竟然好整以暇拿起一小紙杯的水邊喝邊坐了下來。我心想，你雖然很累需要休息，但我要趕時間呀。

當我左等右等，急得心都要跳出來時，眼前突然一亮，出現一名年輕貌美的安檢小姐。她禮貌地要我打開隨身包的三個拉鍊，東瞧西看了後，拿著我的隨身包慢步走到她的上司面前；兩人一番交頭接耳後，她總算轉身朝我走來。在她還沒有回到我身邊之前，我早已將背包拉鍊全數打開，就等著她回來後立馬檢查。

沒想到，她把我的隨身包遞還的同時，隨手一揮示意我通過了。只記得那一瞬間，我像個呆瓜似地傻傻望著她，不知她的用意，猛然一回神過來，直向她連說了好幾聲謝謝，和老爺一路奔向登機門。

坐飛機以來，這兩次全然不同的機場通關經驗，真讓我覺得太有天壤之差別了。雖然不寄望以後每次搭飛機都能順順當當過關，但也希望不要再碰到那次在倫敦機場的特殊禮遇。