《老物件情懷》卜內門洋行美女牌（上）

卜內門肥田粉廣告。

一八七三年成立的卜內門洋行是一家著名的英國 化工公司，早在清朝光緒年間（就進駐上海。卜內門曾經長期占據中國的肥料市場，壟斷洋鹼、化肥等糧食生產鏈中的上游根基。幾年前，我從一名老美的家產拍賣 那兒收來的民國廣告複製品中，就有兩張卜內門的「肥田粉廣告」。

這類廣告畫片，在民國時期有個特殊稱號，叫做「月份牌」。貴婦那幅是周柏生的手筆，我還見過海報版，出現在美國芝加哥Pagoda Red拍賣行目錄裡，據目錄資料，創作年份大約是一九三○年；另一幅作者金梅生，創作年份不詳。這兩位都是上海著名的「月份牌」畫家。

月份牌的起源可以回溯到光緒年間，原是上海「申報」隨報免費附送、華曆和西洋曆對照的花邊彩色年曆，這樣的「消費者福利 」後來發展得愈來愈花俏，成為一種被消費者們當作年畫張貼欣賞、商業特色濃厚的廣告年曆，多半隨著促銷商品附贈，而且此類活動還會登報廣傳。

民國時期，中外廠商搶分中國市場大餅，慣用印製月份牌分送客戶的宣傳手法，十里洋場在激烈的廣告商戰中培養出了一批「商業藝術家」。他們有的直接受聘於洋行所設的「美工廣告部門」、只為特定企業繪製宣傳插畫，譬如周柏生，他後來更自開畫室，培養出一批專業同行；金梅生則是出師成名後自開畫室，幾乎大半生都投入了月份牌的創作。

現代人品味月份牌，應該是趣味十足的：美女煞有介事地燙鬈髮、穿皮草、戴珍珠耳環和項鍊、戒指；一個盛裝打扮風韻十足的貴婦，以為她賣的會是什麼奢侈品，結果代言產品竟然是撒在土裡的肥料。真正的產品包裝反倒表現得隱晦，每包肥料被畫得比女人手掌還要小，安置在圖片下方兩側，連同辛勤耕種施肥的農民們，也都小而朦朧地作為外框點綴。

➤➤➤卜內門洋行美女牌（下）