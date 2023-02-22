太太和我今年都已跨進了九十歲的門檻，而到二月五日，我們兩人已經攜手走過了整整六十四個年頭。在這漫長的歲月裡，我們有艱辛，有歡樂，回味無窮。

我和我太太俞一卿是一九五五年在嘉興一中相識的，她剛從華東師大畢業，秀麗開朗，富有熱情，做事特認真。我們一見面彼此就有好感，其後在工作中配合緊密，在各項活動中接觸頻頻，漸漸傾心相愛，至一九五九年二月五日，登記領證，結為終身伴侶。

那時正是革命化年代，在婚嫁上破除「陳規陋習」，沒有奢華婚儀，沒有嫁妝財禮，也沒有盛大宴席。我們由學校工會舉辦結婚茶話會，黨支書文克強主婚，眾多同事參加，熱鬧一番。第二天分發喜糖，然後去照相館拍攝一張沒有婚紗的婚照，完成了當時流行的結婚程序。

至於新房，解放後房屋不能私人買賣，教師都住學校公房，未婚男教師多人合住一間，女教師住單人小間。我們在一卿的單人床上加拼一塊木板，就成了新房，如此簡陋，今人無法想像。緊接著寒假開始，我們去杭州一卿娘家過年，新女婿上門晉見岳母，暢遊西湖，權作蜜月之旅。

婚後半年，我即被調去嘉善魏壙中學，翌年又調往湖州文教部門工作，過著兩地分居的生活。

這年上半年一卿有孕，暑期內請調到湖州師院任教，與我會合，住進了人民路師院教工宿舍，我們終於安下了家。

我清楚記得，十二月六日那天上午，我在辦公室剛剛坐定，急促的電話鈴聲響起，我一聽又喜又急；原來是一卿突然劇烈腹痛，即將臨盆，已被校醫送到了二院。我連忙跨上自行車，直奔二院婦產科去陪伴照顧，熬到中午時分，大兒子呱呱落地，母子平安。

我興奮之餘，猛然想起明天早上就要出差，不禁驚出一身冷汗，速回單位請假，主任只給我一天假期。我們別無他法，速請孩子外婆到湖州照顧，那時還沒有家庭電話，只能去郵政 局拍發加急電報。

不料情急之下，寫錯了門牌號碼，被退了回來，這時天色已晚，趕忙摸黑去郵局重發。外婆接到電報，如獲皇上聖旨，次日下午便匆匆趕來，我才得以抽身外出。

一九六一年秋，湖師院被撤銷，一卿調到湖州中學，全家搬進了湖中「亮廬」宿舍。兩年後一卿懷上老二，十二月三十日凌晨即將臨產，當年還沒有公車、出租車 ，我只好用自行車推著產婦在黑夜裡翻過高橋，穿行兩條街道，送去醫院，直至傍晚小兒子順利誕生。

因沒有母乳，我們一開始就請來奶媽餵奶，可是這名奶媽已是「奶稍頭」，沒多久時間便沒有奶了。

一時間找不到適合的奶娘，無奈之下，將孩子送去東門外的義山大隊，讓一名農婦餵奶托養，成了最小的下鄉娃。

哪知兒子吃的是「雙口奶」（一人餵二娃），吃不飽，越養越瘦，我們又不得不把他抱回來，提前斷奶，自己餵養。白天送去托兒所，晚上自己帶，可他睡不安穩，時而哭醒，我們每晚要多次起來餵食哄睡，弄得精疲力盡。

那時我出差較多，而一卿課務繁重，加以兼任班主任，農忙時節，還要帶領學生下鄉勞動，況且幾乎每天晚上都要政治學習，忙得不可開交。其後託人請來保母，外婆也來幫忙，情況才有了改善。

➤➤➤攜手白首（下）