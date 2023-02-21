一大家子人來到了廣西桂林，這時姨媽一家要與我們分開走，各奔前程。過了三、四年後，前方吃緊，我們只好繼續逃難，向貴州貴陽方向走去。在逃難路上，我們邁著沉重的腳步，疲憊不堪，忽然聽到後面有人在叫：「雲方，雲方！」原來表姊已經結婚，姊夫是卡車司機。姨媽叫我們趕快上車，把我們送到貴陽獨山，減輕了我們不少長途跋涉的勞累之苦。

有一天，這個地方的人都突然發了狂。在街頭巷尾，不論男女老少都又叫又跳；尤其是難民們更是擁抱在一起，又哭又笑。只聽見大家都在歡呼著：「抗戰勝利啦！」、「小日本投降了！」爆竹連天，幾乎要把天空融化。國民政府體恤難民，發了難民證，安排車和船，讓歸心似箭的人早日回故鄉。

逃難總算結束了，接下來生存的苦難又來到面前。隨父到故鄉浙江良渚，祖居被炸成廢墟，連祖父母埋在地下的一些財物，也被人挖出來拿走了。我們身無分文，一貧如洗，接下來該如何生存呢？這時只好暫時寄居在務農的姑母家。

到了晚上老鼠成群出沒，連我的腳趾也被蜈蚣咬了一口，腫了起來，痛了好久。父親請朋友幫忙，接到一些設計繪圖的事情，白天畫不完，晚上接著在煤油燈下瞇著眼繼續畫。在嘉興王江涇經商的大姨媽知道後，派大兒子來接媽媽和我去她家居住。不久家父在上海建造麥根路，經濟有所好轉，便接我娘倆去杭州安家。我何其有幸，在豐子愷學習過的浙江第一師範學校的附屬小學讀書，這兒教學嚴謹，我受到良好教育。

我們決定要在此扎下根來，安居樂業。不料我家又遭到新的磨難，爸爸不慎得了盲腸炎，因為沒及時治療，變成了腹膜炎。在同濟醫院治療時，動了大手術 ，用了不少昂貴的盤尼西林，幾乎傾家蕩產。父親抱病去了工地，媽媽只得帶我再去大姨家。大姨和媽媽已為我的未來策畫好了：先去拜師學藝，然後自立門戶。然而和我們一起逃過難的姨媽認為，我學習認真，應該繼續上學，便接我到蘇州去，悉心照顧我。

後來，我參加了蘇南地區的統一招生 考試。十多天後，錄取的名單發布在「新華日報」上，共有四版，密密麻麻都是名字。家父和我從頭到尾地看了一遍，看得眼花撩亂，沒有找到，我嘆了口氣說：「別找了，明年再考吧。」驟然間，姨父唐竹欽大拍桌子，嚇得大家一大跳。只聽見他在破口大罵：「雲方，看你往哪裡跑，小子，我抓住你了。」大家都喜出望外。表姊還跑進房間向天跪拜：「謝天謝地，雲方總算苦到頭了。」親友們也前來慶賀，說我爭到了一個旱澇保收吃皇糧的鐵飯碗了。

我進校後，砥礪奮進，刻苦學習。臨畢業時，張樹谷校長特地訪問我家，對我父母說，你們養育了一個好孩子，他是個人才。工作後，兢兢業業，從小學教到中學，直到光榮退休。那雲遊四方的雲朵，將不會再東遊西蕩了，決心要在此扎下深根，歡度晚年。豈料改革開放的雄風吹開了國門，也把我們吹過太平洋，吹到美利堅。

回想湖州的老夫子，確實為我取了個好名字，它不僅飽含了中華文化的韻味；也名符其實，遊走了半個中國，也遊歷了美國不少名勝 古蹟。我不求大富大貴，飛黃騰達，只求安安穩穩、居有定所的平凡生活。豐子愷先生說過：「萬般滋味，都是生活」，這生活，我已萬分知足了。

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