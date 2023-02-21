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中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

筆耕迴響

冬至

自從近三年勤於筆耕後，固定在網上看世界日報的舊雨新知，有時會對拙文回應。有個來自大陸的八旬老教友說，她也試著「春節憶往」，十分感嘆他們那個年代過年，跟台灣竟有天壤之別。台灣的朋友看了，則覺得年味十足，昔日過年濃郁的年味瞬間重現，好懷念以前過年的情景。可惜台灣現在這種氣氛也不再，一般都很少在家做年菜，不是從餐廳訂菜，就是在飯店圍爐；而且現在講究自然，很少有人燙捲髮，故也不用在除夕趕去美容院了。

有朋友把「車牌比比看」發給住在昆明當導遊的胞弟，後者視若至寶，因為他疫情前常帶團來美，需要知道有關美國各州特點的信息。有個學生說，好友車牌是兒子的名字，後面加上一六八，因為她曾在舊金山做生意，特別喜歡「一路發」。

看完「聞聲起床」，我育英護校的老同事提起曾聽校長說：「六十年前，利用寒暑假在宿舍後面空地養雞，沒想到開學後，天尚未破曉，就雞鳴不已，怕影響學生睡眠，決定殺光給學生加菜！」看了以後，十分感動，怕雞鳴擾學生清夢，乾脆宰了給她們加菜，這是什麼樣的大家長啊！真是愛心無與倫比。

我把校長殺雞給學生加菜的懿行轉發到班群組，有個學生回應：「我們好幸福，有最棒的校長，記得當時校長偶爾會來班上，跟大家講話、教導我們做人處事的道理，至今仍然深刻難忘。」還有個學生說，她上學時每天都靠生理時鐘，準時六時起床，從沒睡過頭，真是得天獨厚。

有個住皇后區的朋友回顧，女兒讀高中時，正値他們家在曼哈頓開工廠，忙得不可開交，根本無暇他顧。幸好自小獨立性強的女兒，靠兩個鬧鐘，相隔五分鐘，早起坐公車轉地鐵，趕到曼哈頓特殊高中上學，吃學校免費供應的早午餐。自動自發的向學精神，使她順利進入紐約四年免學費的名校，現在是坐擁高薪的職業婦女。

「日光節約時間」一文提到，因為冬令時間，天黑得早，敞開的窗簾凸顯空屋，因此曾遭宵小光顧。有個住在舊金山的學生說，一次全家返台時不幸遭竊，警察分析，可能是熟人得知他們全家返台，趁機下手，從此他們出遠門一定守口如瓶。

台灣的朋友說，印象中摩門教就是兩個穿著整齊的帥哥騎腳踏車，挨家挨户傳教，看完「摩門合唱團」，對摩門教乃不再陌生。有個住在賭城的學生說，他們離猶他州很近，所以有許多摩門教徒也遷居來此傳教。

有個學生看完「淺談墓誌銘」說，打從她在醫院實習，見識到生離死別後，就決定死後不立碑，也不入骨灰罈，火葬後直接把骨灰丟入掩埋場，家人聽了都覺不可思議。

「聖誕節憶往」勾起老友兒時的回憶，因為當時同學也會相約去教會，歡喜領受牧師給的糖果或卡片。很高興透過我的「憶往」，引起老友共鳴，大家一起走進時光隧道，憶苦思甜話當年。

曼哈頓 舊金山 地鐵

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