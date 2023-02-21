《老照片說故事》小鎮的美麗與哀愁

冰島東邊的塞帝斯菲厄澤小鎭湖景一角，周邊是環湖步道。

二○二一年中段，疫情稍緩，旅遊業者已迫不及待啟動腳步。一張冰島 美景照片，看似人間仙境、世外桃源，吸引我的目光；經過搜索，發現該小鎮有在我們預訂的環島路線內，便滿心期待這一趟透氣之旅。

冰島東邊的塞帝斯菲厄澤（Seydisfjordur），一個位於山腳下、人口七百的小鎮，地理位置重要，是外來資源進入冰島的第一線。一八四八年起，挪威漁民和商人定居此地，許多木造建築物仍保留至今。一八六四年，美國捕鯨人Thomas W. Roys在附近的Vestdalseyri成立了世界第一個現代補鯨站。一九○六年，第一個電報電纜連接冰島和歐洲，七年後水壩建成，提供街燈和住家電力，此為冰島第一供電城鎮之開端。

今天，塞蒂斯菲厄澤有彩色房舍、藝術小屋點綴著，被譽為冰島最美麗的小鎮。

冰島雖在二戰時中立，塞鎮是英美盟軍在冰島的軍事基地之一。一九四四年二月十日，來自挪威占領區的三架德國戰鬥機擊沉英國 油輪，這艘油輪的殘骸仍在塞蒂斯菲厄德峽灣的海底深處。一九五二年，約四千五百公噸油外洩，幾十年來不斷影響海岸生態。二○○二年，挪威公司工人被雇用處理剩下兩千公噸的燃油，二○二一年八月仍有油滲出。這個海底的船身殘骸吸引了不少潛水夫下水探險，至於清理油污該由英國或是冰島埋單？好像不是三言兩語可以解決。

由於兩旁山壁陡峭的緣故，山崩成為小鎮的夢魘。一八八五年山崩死亡二十四人；二○二○年十二月，因連日豪雨引發土石流，當局下令全鎮居民撤離清空。事故發生一個月後清理統計，共有三十九間房屋受損，其中十二棟全毀。我們的導遊聲嘶力竭地講述這起土石流險象環生，這場突來的災害把小鎮居民緊密連結在一起，我們彷彿看到了當時全鎮居民同心協力救災的團結景象。

此時跑來一隻超重的大狗，有人說是巧克力色拉不拉多犬，牠似乎習慣了遊客群，安靜地跟著我們。當我思緒飄到了冰島牧羊犬長什麼模樣時，一群人已走到了藝術村：每一間小屋前堂後院布置得彩色迷人，也有整棟房子畫成藝術屋，店外的長椅鋪上動物毛毯，柔軟舒適地讓人想坐上去。

美麗小鎮仍是個冰島東岸的漁港，有魚加工廠、造船廠、碼頭……，近年增加了觀光產業：旅館、露營地、游泳池、超市、酒精飲料店、電影院 。冰島人喜歡泡在泳池裡，那是他們的社交場合，酒精飲料不是隨處隨時可買，要到特定店家Vinbudin購買。冰島地廣人稀，走在路上的多是遊客，店家只有一、兩人坐鎮，基本上看不到本地人，人口密度極低，也許這就是他們非常歡迎外人移民或打工吧。

冰島北部大站阿克雷里（Akureyri）人口也僅一萬八千，是一個不凍港，氣候溫和綠意盎然，離北極圈僅六十二公里。遊輪行經北極圈來到阿克雷里港，旅程結束下船前，每個乘客都收到了船長簽名的行經北極圈證書，為這冰島之旅畫下完美句點。