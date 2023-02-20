《老物件情懷》憶師恩

齊邦媛教授所贈書籤。

今年的元宵節 很特殊，因為我們敬愛的齊邦媛老師的豐富人生，快要邁向第九十九年。雖然齊老師的身體不太好，然而，她有著堅強的毅力，總是奮進向前。

這是一張近四十年前恩師齊教授所贈書籤，那時我正處於失婚的痛苦中。年前無意間再見到此卡，不禁淚下。

五十年前我在台中中興大學求學時，有幸受教於「永遠的齊老師」。她首創第一屆外文系，視學生如兒女，除了傳道、授業、解惑，還關心每一學子的生活。一直到後來，我們結婚、生子，乃至出國，她的愛心始終牽繫著大家。

我最喜歡老師以「一支燭光」來引導、啓發我們。她說：「你的光給了他人，你還是一樣的亮。」記得畢業晚會時，大家手持燭光圍成一圈，老師和我們一一道別。站在我旁邊的林和義說：「老師，您的恩惠是我無法用言語表達的。」那時林已婚，有一子。我知他是肺腑之言，聽來十分感傷。

過去兩年，每逢老師生辰，在科羅拉多州 的戴同學都會召集昔日同窗以視像聚會，為老師唱生日歌慶生。在台一直跟老師有互動的李同學說，老師曾經告訴她：「你們班同學將來老了，這份彷如兄弟姊妹般的珍貴情誼，會使你們的人生豐厚且充實。」

齊邦媛教授所贈書籤。

在一生中，每遇感情波折，我總會求教於中興好友春枝同學。當幾乎誤入歧途時，耳邊又會響起老師的叮嚀：「要莊重，要活得有尊嚴。」老師曾說：「希望我死時，是像一個讀書人的樣子。」

皇天不負苦心人，齊老師埋首多年，繼「千年之涙」等佳作，另一部史詩般的「巨流河」終於如願問世，描寫了中國人歷經抗戰，從大陸流亡台灣的血淚史。在戰爭中長大，心靈刻滿彈痕，卻散發出沁人的溫暖，讓人觸到她內心的火熱：「……的一生，如一朵曇花，在暗夜綻放，迅速闔上，落地。那般燦爛潔凈，那般無言高貴。」白先勇大師也以「真」字讚美他的齊老師為「台灣文學的守護天使 」。

老師，您的一生未曾虛度。我們都想您、念您、愛您，並衷心恭祝您福體安康。