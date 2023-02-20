歡慶聖誕時那「平安夜」的歌聲，仍在耳邊繚繞，街頭有些彩燈還沒有撤完；這時，聽見二○二三年新年的鐘聲已經敲響。接著，中華民族的傳統節日春節又來臨，家家戶戶都滿懷喜悅，忙得不亦樂乎。我忙裡偷閒，欣賞起中國現代漫畫的先驅者、散文家豐子愷先生的許多作品。

其中有一幅漫畫，讓我陷入沉思。那是在一九四八年九月，他從上海到寶島台灣遊覽，作了一幅「阿里山 雲海」漫畫，並題詞「莫言千頃白雲好，下有人間萬里愁」。漫畫中畫著高聳的阿里山、兩棵椰子樹，還有四個人正觀賞那濃濃的白雲在翻滾著。

這幅畫中的每一筆、每個字，都緊緊地抓住了我的心。

歲月不居，時節如流，我不覺已虛度了八十六個年頭，但有不少往事，如白雲下的人間萬里愁，刻骨銘心，歷歷在目，難以忘懷。

一九三七年爆發了「七七事變」，蓄謀已久的敵人向我方大舉進攻。戰火熊熊，炮聲隆隆，國土大片淪喪，成千上萬個同胞倒在血泊之中。其時，家父參於建造的蘇嘉鐵路，已竣工通車。他面對這戰爭的慘狀，和那些手無寸鐵的老百姓一樣萬般無奈，只得選擇逃難，帶著懷孕的妻子，和姨媽的家人一起背井離鄉，遠走他方。

在逃亡途中，難得乘車搭船，全靠雙腳爬山涉水，櫛風沐雨地行走著。走了三個多月，走到了安徽大渡口，這是太平天國的將領石達開兵敗自殺身亡的地方。

在這不祥之地，兵荒馬亂之時，我媽要分娩了。母親拚了命，也要努力地把我生下來；可是我偏偏不願意來到這戰火紛飛、災難深重的人世間，就這樣僵持著。家人們都急得團團轉，醫務人員想盡了所有的辦法，都無濟於事。婦產科醫生見狀，意識到這可能是難產。只見她咬緊牙關，決定拿起產鉗，要和我來硬的了，盡力將我硬拽了出來。她鉗得我好疼，便嚎啕大哭，總算化險為夷，母子平安，但我的腦袋上還是留下了一個凹痕。

接下來家人們又為了幫我取個好名字而忙了起來。有人說我生在大渡口，就叫渡邊吧，大家一致反對，因為這是日本 人的姓氏；有人說我屬牛，生在秋天，叫秋牛吧，但聽上去像是吹牛，也被否決了。

這時，父親想起了一個從湖州來的老學究，他滿腹經綸，溫文爾雅，助人為樂，深受難民們的敬重。

老先生要為我取名，沉吟良久，想到大家都漂泊在外，居無定所，便對我父說：「我為令郎取名為雲方：雲方者，雲遊四方也，你意下如何？」父親也身有同感，連聲道謝，表示同意了。

➤➤➤雲遊四方（下）