去年二月俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏國軍民奮起反擊重創俄軍；俄國竟在占領區搞假公投，還威脅不惜使用核武器。這讓我想起了五十二年前的一段往事。

文革期間的一九六八年，偉大領袖一聲令下，全國十多萬大學生被發配農村，接受貧下中農「再教育 」。我被發配到有「江蘇西伯利亞」之稱的濱海縣，在一個窮鄉僻壤，每天臉朝地背朝天幹農活。 一九七○年四月，我們三十多名大學生與中專生接到緊急電話通知，去接受緊急政治任務。

我們火速趕到縣城，才知道是抽調我們參加「打倒蘇修新沙皇」圖片展覽，任務是當講解員。縣革命委員會的軍代表說，這是中央統一部署的全國性大型戰備活動。抽調我們參與其事，一來因為我們文化程度較高，可勝任講解工作；二來我們是帶薪接受「再教育」，縣裡不必再支付報酬。

舉辦這個展覽，源自一九六○年代初，中共 與蘇共互相指責，蘇共罵中共是教條主義，中共反罵蘇共是修正主義。到一九六九年文鬥升級為武鬥，中蘇在黑龍江支流烏蘇里江的珍寶島，真刀真槍幹了一仗。兩國關係空前緊張，有情報說蘇聯準備轟炸北京 ，甚至可能對中國的核設施扔原子彈。

有鑑於此，毛澤東和林彪等領導人緊急疏散到各地，只留下周恩來鎮守北京。毛發出最高指示，要準備與蘇修開戰。在這樣的嚴峻形勢下，中央宣傳部門製作了「打倒蘇修新沙皇」圖片，把膠片分發給各省，省裡再放大製成圖板，分發所屬市縣展出。中央要求全國民眾，除了不會走路的孩子與不能走路的老人，所有人都必須觀看這個展覽，接受反對蘇修的戰備教育。

兩天後從南京開來兩部卡車，把圖片運來。我吃了一驚：我縣分到兩套圖片，把庫房堆得滿滿的。每套圖片有四、五十個大木框，每個大約長一點五米、高一點二米。木框蒙以膠合板，上面貼著大幅圖片。粗粗估算，每縣兩套圖片，全省至少一百五十套，全國恐怕就得五千套。當時木材稀缺，辦這個展覽要耗費多少木料？可是為了準備與蘇修打仗，經濟帳就不能算了。再說人力，我們一個縣就抽調了三十多人當講解員，全國得抽調幾十萬人來執行這項任務吧？

圖片展覽分為四部分。第一部分講述沙皇俄國如何逼迫清朝簽訂不平等條約，包括尼布楚條約、璦琿條約、中俄北京條約等，從而侵占了大片中國領土。第二部分講述中蘇關係的演變，從一九五○年代兩國友好，到一九六○年代蘇共蛻變為修正主義，墮落成新沙皇，蘇聯人民生活在水深火熱之中。第三部分講述蘇修新沙皇妄圖進一步侵占我國神聖領土，派兵挑起珍寶島事件，遭到我英勇解放軍的迎頭痛擊。第四部分講述蘇修新沙皇亡我之心不死，正在策畫新的陰謀。全黨全軍全國人民必須遵照毛主席的指示，深挖洞廣積糧，準備打大仗與核戰爭。

說到珍寶島之戰，我曾洗耳恭聽一名黨支部書記繪聲繪色地說：「有一天蘇修派了幾十輛坦克進攻，可是被烏蘇里江擋住了。蘇修發了顆冷彈，把江水凍了起來，坦克就開了過來。但他們高興得太早，坦克剛開到江中心，解放軍發了顆熱彈，一下子把冰融化了，蘇修坦克全沉到江底餵了王八。」書記對蘇修的痛恨溢於言表，可是他的「冷彈、熱彈」高論，近乎天方夜譚；我想笑卻不敢笑，因為這是「立場問題」。

教育人者必先受教育，我們經過一周的政治學習，同時練習背誦講解詞，其後兵分南北兩路。我們十六個人去南路，負責十二個公社（相當於鄉）的講解。每個公社的展場都設在當地學校，占用六、七個教室，這期間學校就停課。我們自帶行李住在學校，把課桌拼成床，吃飯就在學校食堂。我們用半天布置展板，第二天就開始接待民眾。

公社組織所屬的二、三十個大隊的民眾，一大早就來到學校操場排隊等候。我們為他們講解圖片，每批約五、六十人，剛送走一批，就迎來下一批，從早到晚川流不息沒有停歇。好在每個教室配兩個講解員，可以輪流休息吃飯，否則連上廁所的時間都沒有了。每個公社要花四、五天才能講完，然後我們把圖板裝上卡車，開赴下一個公社。如此忙了三個多月，才完成這項政治任務。

當年參觀這個展覽的民眾，都把蘇修恨得咬牙切齒；人們聚集在操場上，一再振臂齊聲高呼「打倒蘇修新沙皇！」舉辦這個展覽二十年後，蘇聯解體，可說是解了人們的心頭大恨。然而世事難料，如今某些人卻反過來支持俄國侵略烏克蘭。古語云前事不忘後事之師，我只弱弱地問一句：還記得半世紀前的「打倒蘇修新沙皇」圖片展覽嗎？還記得一百多萬平方公里的北方領土是被誰侵吞的嗎？