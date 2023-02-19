曾經有一段時間，每次去唐人街採購，總會順帶買一袋瓜子。周末或閒暇之餘，沏一壺綠茶，夫妻對坐，喝茶、嗑瓜子、聊天。這裡買的瓜子大多烤製而成，乾燥有餘，濕度欠缺，特別容易上火。不管喝多少茶，每次嗑完瓜子都會嘴巴發乾，舌尖起泡，嗓音沙啞，有時還會引發扁桃體發炎。每每此時，便特別懷念小時候媽媽的水煮五香瓜子，濕潤溫軟，味道鹹香，吃多少也不會上火，而且極易吐殼。

秋冬季節，天氣轉涼，天也黑得早，北方的蔬果除了可以儲藏的蘋果 以外，各類零嘴小吃也多以瓜子花生為主。一進十一月，暖氣供暖，媽媽開始水煮五香瓜子。

先買回一袋生瓜子，籽粒大而飽滿，用清水沖洗乾淨，倒入鍋中，加八角、花椒、鹽，水淹過瓜子，大火燒開，悶煮十分鐘，關火。在鹽水裡浸泡一天一夜，撈出，瀝乾水，放在一只扁長形的笸籮裡，平攤在每個房間的暖氣片上，隔幾個小時翻動瓜子，使之受熱均勻。瓜子被暖氣片烤得冒出絲絲熱氣，香味繚繞，我們圍著暖氣片轉悠，一會兒便去吃一個，美其名曰試吃。媽媽總是說別著急，太濕了不好吃，半乾半濕的味道口感最佳。

終於等到半乾半濕狀態時，全家人圍桌而坐，砌一壺紅茶，邊嗑瓜子邊喝茶。爸爸不喜歡嗑瓜子，每當媽媽帶領我們嗑瓜子時，爸爸便出門找鄰居下棋。我們邊嗑瓜子邊聽媽媽講古講笑話，姥姥家的故事、姨姨舅舅們的故事、媽媽的童年往事，就在一顆顆吃掉的瓜子裡留下記憶。

印象最深的一次，應該是周末傍晚。午飯照例是水餃，然後睡個長長的午覺，日落西山，斜斜的夕陽飄進屋裡，媽媽又新煮了五香瓜子，恰恰是半乾半濕的最佳狀態，媽媽帶著我們開始嗑瓜子。平日裡嗑瓜子，總是從始至終笑聲不斷讚嘆聲不止，唯有那一次是個例外。

記得最初還有說有笑嗑瓜子聊天，漸漸地沒有了說話聲，唯有瓜子入口的品咂聲、瓜口裂開的嘎嘣聲，和著瓜子皮兒落地時似有似無的微弱聲音，在斜陽暈染的周末黃昏，彈奏一首嗑瓜子協奏曲。從如血殘陽，至餘暉漸褪，從半明半暗，到夜幕降臨，直至最後天空幽暗，星光點點，都沒人挪地，也無人開燈。那個黃昏，我們在暗夜裡專心致志地嗑瓜子。

不知過了多久，媽媽打破靜默說：嗑得差不多了吧，天都黑了。說罷站起來打開燈。

開燈一看，每個人的腳下足足有一簸箕的瓜子皮，鬆鬆軟軟，小山一般。不禁哄堂大笑起來，紛紛自嘲一家子吃貨，彼此取笑如果繼續吃下去，會不會每一座小山會連接成為一座綿延起伏的太行山峰。

弟弟的山頭最高聳，便志得意滿地分享嗑瓜子經驗：第一口直接咬瓜子中後部，再用舌尖和牙齒把瓜子仁擠壓出來，吐出瓜子皮，省時不費力。弟弟一咬吃瓜子的獨門絕技，後來還傳給了弟妹和侄子，我們笑稱此乃真正的家傳絕學。

很多年以後，我們一起嗑瓜子回憶過往，不只一次憶起那個周末黃昏，一家人比賽嗑瓜子，以及每人腳前堆積如山的瓜子皮，也總是自我調侃一番，哄笑一回。

那天的夕陽、燈光、家，定格時光的美好，那晚的夜幕下，安靜的只聞嗑瓜子聲此起彼伏，宛如流動的樂曲，那些與媽媽和家人共度過的溫馨片段，留在記憶裡，溫暖日後的歲月。

二○一九年底疫情 爆發前回國探親，我和弟弟妹妹再一次坐在餐桌邊一起嗑瓜子，依舊抱怨瓜子乾燥，嗑起來費勁，吃一點就嗓子發乾；吃來吃去，依舊是媽媽的水煮五香瓜子鹹香味美，也再一次提起那個黃昏裡滿地的瓜子皮。

只是那時的媽媽可以和我們一起比賽嗑瓜子，日子倏忽而過，而今媽媽已是耄耋老人，牙齒全然掉光，只能靠假牙日食三餐，不免唏噓慨嘆一番，甜蜜的回憶裡驟然加了一絲酸楚。我們不再作聲，只是低頭嗑起了瓜子。