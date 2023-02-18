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金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

在西餐館打工（下）

張鉞

我做得勤快，任勞任怨，又會說英語。不久經理叫我上樓，到廚房做蔬菜廚子，專門負責把西洋芥藍、白菜花、胡蘿蔔放在大鍋的開水中，加奶油、鹽、黑胡椒煮熟；出菜時，在小盤裡各加一小杓這款蔬菜。當然工資加了點。

過不久，升為二廚，跟大廚學烤各種牛排、羊排、燉鴨子、煮龍蝦。他教我用長長的夾子去按牛排，來感受牛排的熟度。我很快就領會到，所出的牛排從未被客人退回過一次，那大廚頗為得意，逢人便誇我是他「最得意的徒弟」。

羊排最簡單，從一排中切下兩根，烤得全熟微焦，交叉擺在盤中，放入亮綠的蘸料及點綴出菜。

鴨子是用剝皮去核的橘子燉的，熟了後把頭尾剁掉，皮剝掉，用雙手把骨頭剔出來，再把整隻鴨肉擺成原樣放回盤中，加上點綴出菜。我手小，在骨肉間摸索一陣，鴨肉仍保持完整；老美的手指又粗又大，常把鴨肉整得支離破碎，我自然又獲得大廚的讚賞。

龍蝦是養在水缸裡的，夾起來往滾水裡一丟，霹靂啪啦地掙扎一會兒，挺可憐的。上菜時，把鉗子掰下，頭尾分開，從腹部切開，尾肉抽出來，不能抽斷；把尾肉擺在殼上，再把頭、鉗子拼回去，原樣擺在盤中出菜。弄起來要手不怕燙地快狠準，否則送到客人桌上就會涼了。

升二廚時，猶太人經理說要加我工資，可是良久不兌現。有晚碰到他陪同大老闆來廚房巡視，我就向大老闆投訴，他問那經理可有此事？經理承認了。老闆接著問欠我多少後，即從身上拿出現金給我補上，這下我不必繳稅，反而賺了。

一切順利，只是前後都是爐子，雖然吹著冷氣，還是非常燥熱，火氣很大。剛開始掌二廚時，有個白人男侍以為我是跳船不會英語的福州人，對我說了些不禮貌的言語：「你會說英語嗎？嗯？」一副看不起人的樣子。我當埸大火，把夾子往案上一摔，將菜盤收回來，對他大吼：「你把我看成是什麼人？我在攻讀博士。」他趕緊向我道歉，我才把菜盤給他，他以後對我特別客氣。人說得理應該饒人，又說要修養好，不能發脾氣；可是被人欺負霸凌到頭上時，一切都拋到大西洋去啦。

以前我對西餐的唯一接觸，是在師大附中教書時，隨朋友去台北中心診所的西餐廳吃過一次晚餐，只記得不喜歡奶油和不熟的「生」牛肉。短短的三個月，在高檔的西餐廳從洗碗雜工升到二廚，做西餐也得心應手，頗為自豪。

做了三個月，相當累。周一休息時，我自願加班，可以多存些學費，中間只休息過一天。打完了工，八月底乘灰狗巴士回到愛荷華城。寫家書講到這些，母親回信說後悔促使我出國留學。我現已是八十老翁，實在想念我那可愛、可親卻又可憐的老娘啊。

從小，家裡都是父親在掌廚。他年輕時常下館子，吃到中意的，回家就琢磨著去做，後來在電視上看到名家做菜，也跟著學習。我很喜歡在廚房看他烹調，兼而打打下手，漸漸有些領會，但父親從未讓我動過手。我大多習性仿我父親，例如菸酒及脾氣暴躁。到The Manor很快就學會做西餐，這天分應該是真傳自父親的。

懷念父母親，特寫成此篇。

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