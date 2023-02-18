《老物件情懷》電子詞典

電子詞典。

周末在家裡清理信件，拉開書桌的櫃子，一眼瞥見那台電子詞典，心中的記憶瞬間被點亮，思緒帶我回到三十年前那個美麗而又難忘的夏天。

那時候我剛上大學，宿舍裡其他女生都有一台電子詞典，除了我。父母供我讀大學已不易，每月的生活費都已經三、四百元，我不好意思叫他們買。在一次電話交談裡，我透露想去做兼職，母親問我原因，我不得已說出來。她關切地勸我不要去，而是要留足夠的時間在學業上。

過了幾周，母親突然來學校看我，還帶來了一台電子詞典，說她公司剛發了獎金。我很高興，還想著第二天可以帶母親逛逛我們學校周圍的景點，但她執意要當天回家。後來，我才知道，母親匆忙回去是為了第二天加班，她已經連續幾個周末加班，才攢錢買了這台電子詞典。

二十五年前，父母親和弟弟移民 來美國。七年後，母親也申請我來美國與他們團聚。

有一次，我在母親的床頭櫃看到了這台電子詞典，很好奇地說：「這年頭還有誰用這個玩意兒？」父親語重心長地告訴我，母親正是用這個電子詞典學了五年英語入籍班，才申請我來美國。對於一個連二十六個英文字母 還不完全認識的母親來說，這是一件多麼不容易的事。

每天一早，母親吃了早飯就去洗衣店工作，一天要燙四、五十件衣服。下午五時下班後，她又趕公車去學校學英語，直到晚間八時下課才回家吃飯，風雨無阻。入籍題裡有很多單詞母親都不懂，這本電子詞典幫了她不少忙。母親就是為了能快點申請我來美國，她硬是堅持了五年，順利地通過了入籍考試。

也許是過度辛勞，十年前，母親患重病離開了我們。如今，每當我看到這台電子詞典，母親的音容笑貌就浮現在我眼前。我一直珍藏著這份禮物，它永遠是我人生旅途中的一份溫暖。