每逢佳節倍思親。早前擁抱兔年節慶假日，我想起母親生前能吵吵往事。

母親能吵吵，最初印刻於我懵懂童年。那時節，我家雖然棲身東北都市一隅，但父親每月稀少微薄的收入，讓五口之家掙扎在貧困線上。特別是臨近春節，遼西老家祖父母來信催促我們回老家過年時，母親皆因錢款不足，與父親發生口角舌戰。期間母親大嗓門夾槍帶棒，父親理虧詞窮揮起拳頭，母親毫無懼色奮力反擊，怒罵聲傳盪四鄰。

最後，父親只好帶著我這一長子長孫回老家，與祖父母歡度春節假日。母親帶著兩個年幼的弟弟，寂寞孤獨在城市小家過年。

六○年代下半葉，小妹、小弟出生，我家生活愈加艱難。尤其我們四個禿小子時不時討狗嫌：不是刮破上衣，就是扯開褲襠，再不然失手弄傷伙伴，或打壞鄰里窗戶玻璃。母親不斷接到鄰里告狀，一次次升騰怒火。憤懣之下，母親操起掃帚責罰我們，並夾雜訓斥怒罵。嗓音之高，音量之大，迴盪整個大雜院，鄰里贈給我母親外號：鄭吵吵。

其實，母親吵吵多半是護犢子。大弟「二來」六、七歲時，一天午後獨自在胡同玩耍時，靠著山牆睡著了。鄰居羅家二姑娘路過，瞧見大弟憨態睡姿，發壞踹一腳，大弟嚇出一身冷汗。母親聞聽此事，領著大弟質問二姑娘：「妳幹啥踹我們？把我們嚇出毛病怎麼辦？」二姑娘母親趕來，竟為女兒開脫：「二姑娘是跟二來鬧著玩呢。」母親當即提高聲量：「有這麼鬧著玩的嗎？妳就這樣管教孩子？難怪妳家姑娘十四、五歲了，還這麼不懂事理！」母親吵吵聲引來鄰居圍觀，羅家婆娘領著二姑娘溜走了。

母親為我吵吵過。一九七○年盛夏，酷熱難耐，我和小伙伴們一同提議：到鐵路煤廠水泡子涼快涼快。我到家抓起半拉窩頭轉身要走，母親一聲：「別走了，在家寫作業。」我央求：「和伙伴說好了，玩一會就回來。」母親提高聲調：「今天你敢走，晚上我就告訴你爸！」我膽怯地退回房舍，其他伙伴歡喜奔向水泡子。不料，獨生子寶根一躍跳進水泡子後沒有上來，事後鄰居都說，是母親的吵吵讓我躲過一劫。

七○年代末期，二弟「三元子」接近青春叛逆期，經常聚眾打架鬥毆。母親規勸嚇唬二弟：「你再不聽話，出去和人打架，我就不認你這個兒子。」二弟要反駁，母親亮開嗓門：「你現在正是成長關鍵期，一旦因打架被抓，就揹上污點了，會影響你一輩子！」這一吵吵，讓二弟收斂了。母親趁熱打鐵，遞上申請離崗退休 ，讓二弟接了班。

母親吵吵受到鄰居讚譽。日常但凡我們與別人打架，母親都先教訓我們；若使他人受傷，母親不說二話為其上藥，或領著上醫院；至於不慎損壞鄰里家物品，母親一邊上門道歉，一邊掏錢賠償。只要是因我們淘氣、過失惹事，母親從未與他人吵吵過。

母親年近花甲時又吵吵起來。居民區衛生環境髒亂，困擾居委會領導，看到母親身體健康，言語爽快，腿腳麻利，決定讓母親擔任衛生主任。考慮到既能為小家增添點收入，又不耽誤自家買菜做飯，母親欣然應允。

母親的吵吵聲從此時常響在樓前房後。一天，某居民從六樓窗戶拋扔垃圾袋，雖沒傷著人，但垃圾卻散落一地。母親在樓前喊叫起來：「樓上住戶，你不缺胳膊少腿，幹啥從窗戶向外扔垃圾呀，你這樣做是不是太缺德了！」聞聽母親吵吵聲，民眾們紛紛探出頭顱，譴責「天女散花」住戶，進而自覺地按規定要求傾倒垃圾。

再聽到母親吵吵聲，是母親因腦血栓誘發小腦萎縮後，顯得暴躁狂怒，我只好夜晚到母親身邊看護陪伴。看到我，母親大喊大叫，我到近前，得到母親一大巴掌和破口大罵。我當時心痛不已：無情病魔，把母親折磨成這樣啊！雖然見面受罵挨打，我仍天天前往陪伴。數月後，母親不吵吵了，但病情加重：癱瘓在床，接著失語。求醫得到答覆：病魔侵襲到語言神經。二○一六年初秋，母親度過八十三載光陰後，告別人世。但母親生前的吵吵聲，卻刀刻斧鑿一般儲存我的記憶，時下在海外、在夢中，我仍時常聽到母親的吵吵聲。