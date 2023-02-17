《老照片說故事》憶當年拜會沈大使

左起分別是Ingrid、丘博士、沈大使、作者。

沈呂巡大使於一月六日在台北逝世，新聞、紀念文章不少，令我想起八年前我們一行四人去華府 的駐美國台北經濟文化代表處拜訪他的情景。

說四人或許不夠精確，應算三個半：丘宏義博士、我、Ingrid Anders女士及她三個月大的女兒Valentina。老、壯、青、嬰，兩男、兩女，這是什麼樣的組合？竟然勞動了沈大使與我們會面。

得說一下緣由。二〇一四年Ingrid Anders與我合作出了一本中英小說 「偉斯泊奇探台灣」，出版社就是丘宏義博士退休後所創立的漢世紀微出版公司。書剛出版也在行銷階段，丘博士就提議去拜訪沈大使，畢竟這本雙語小說緣於經文處教育組的「撮合」，描寫外國女孩在台灣教英文、探文化的故事，也是行銷台灣。

為什麼丘博士輕易就可以拜訪到沈大使呢？原來沈家、丘家是世交，而且丘博士的弟弟丘宏達教授也是沈呂巡的恩師，他曾於一九八一年、一九八二年在美國馬里蘭大學跟隨丘教授做博士後研究。

二〇一四年十一月二十五日下午五時，沈大使在經文處的貴賓接待室接見我們。Ingrid的丈夫要工作，她不得不帶著出生剛滿百日的女兒一同前來。在貴賓室內，原本安靜的女嬰偏偏哭鬧了，是因為「望之儼然」的沈大使要出現了嗎？洪慧珠副代表的秘書黃瓊儀小姐特地將嬰兒帶走，協助餵奶、陪她玩，也算一個小插曲。

沈大使忙了一整天，接見我們時倒是輕鬆和藹、心情很好，哪有外人或他的某些部屬所說的「望之儼然，即之不溫，聽其言也厲」？我想這應該歸功於身為兄長的丘博士、美國女孩Ingrid以及小女嬰，這組合肯定也讓一生都在外交上捭闔縱橫的沈大使眼睛一亮吧。

丘博士贈送給沈大使三本書，一本是他著作的科學小說「捕獲小行星：二十二世紀智力競爭」，另兩本是他公司的古書、絕版書新印：「日寇暴行實錄」（二〇一四年正是甲午戰爭兩甲子周年紀念）、「萬國公法」（一八六四年國際法的重要鉅作）。Ingrid與我合送了我們的拙作「偉斯泊奇探台灣」，還向沈大使介紹書寫的緣由、內容及翻譯經過，沈大使可是很仔細地傾聽又詢問呢。事後Ingrid高興地說：「能向沈大使炫耀我們的書，真是太棒了。」

當然，多數時間是丘博士與沈大使之間的世交憶往、敘舊、話家常，Ingrid與我喝著香醇的台灣高山茶，傾聽、學習。沈大使提到他擔任外交部政務次長時參與編輯「年傳承，走出活路」，是中華民國 慶祝建國一百年、外交部與故宮博物院合作出版的近代條約圖錄；也有在歐洲與美國的外交工作與軼事，真是隨口而出，如數家珍。

貴賓室的牆上除了掛有一幀馬英九總統的玉照外，還有一長橫幅的「諭」，沈大使親自為我們介紹了這橫幅的內容，上面寫著：「欽差大臣兩江總督部堂林兵部尚書……諭……咭唎國領事義律知悉……詎有一種奸夾私販鴉片流毒內地……」，那是清道光十九年四月十四日，欽差大臣林則徐為了偵查鴉片而寫的特諭，林則徐三女林普晴嫁給了晚清另一位重要大臣沈葆楨，沈大使就是他們的後代；崇慕光顯祖先之心，由此細節可顯露出來。

那是一場非常愉快的拜會。當時沈大使才出任駐美代表半年餘，正是新官上任、獨當一面、為外交做重大突破的階段。果不其然，一個月後，即二〇一五年一月一日，沈大使在華府雙橡園舉行兩國斷交後首次元旦升旗典禮，雖是一次升旗典禮，卻是外交上一大進展、一大轟動。

往事只能回憶、回味。年逾九十歲的丘宏義博士說到：「在我這個年紀，任何朋友都是無可替代的財富。隨著呂巡的逝世，我又少了一個朋友。」我好奇的是，經文處貴賓室內的總統玉照換了，那長橫幅的「諭」還掛在牆上嗎？吾等老、壯、青、幼四人遙祝沈大使一路走好。