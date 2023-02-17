《老照片說故事》憶當年拜會沈大使
沈呂巡大使於一月六日在台北逝世，新聞、紀念文章不少，令我想起八年前我們一行四人去華府的駐美國台北經濟文化代表處拜訪他的情景。
說四人或許不夠精確，應算三個半：丘宏義博士、我、Ingrid Anders女士及她三個月大的女兒Valentina。老、壯、青、嬰，兩男、兩女，這是什麼樣的組合？竟然勞動了沈大使與我們會面。
得說一下緣由。二〇一四年Ingrid Anders與我合作出了一本中英小說「偉斯泊奇探台灣」，出版社就是丘宏義博士退休後所創立的漢世紀微出版公司。書剛出版也在行銷階段，丘博士就提議去拜訪沈大使，畢竟這本雙語小說緣於經文處教育組的「撮合」，描寫外國女孩在台灣教英文、探文化的故事，也是行銷台灣。
為什麼丘博士輕易就可以拜訪到沈大使呢？原來沈家、丘家是世交，而且丘博士的弟弟丘宏達教授也是沈呂巡的恩師，他曾於一九八一年、一九八二年在美國馬里蘭大學跟隨丘教授做博士後研究。
二〇一四年十一月二十五日下午五時，沈大使在經文處的貴賓接待室接見我們。Ingrid的丈夫要工作，她不得不帶著出生剛滿百日的女兒一同前來。在貴賓室內，原本安靜的女嬰偏偏哭鬧了，是因為「望之儼然」的沈大使要出現了嗎？洪慧珠副代表的秘書黃瓊儀小姐特地將嬰兒帶走，協助餵奶、陪她玩，也算一個小插曲。
沈大使忙了一整天，接見我們時倒是輕鬆和藹、心情很好，哪有外人或他的某些部屬所說的「望之儼然，即之不溫，聽其言也厲」？我想這應該歸功於身為兄長的丘博士、美國女孩Ingrid以及小女嬰，這組合肯定也讓一生都在外交上捭闔縱橫的沈大使眼睛一亮吧。
丘博士贈送給沈大使三本書，一本是他著作的科學小說「捕獲小行星：二十二世紀智力競爭」，另兩本是他公司的古書、絕版書新印：「日寇暴行實錄」（二〇一四年正是甲午戰爭兩甲子周年紀念）、「萬國公法」（一八六四年國際法的重要鉅作）。Ingrid與我合送了我們的拙作「偉斯泊奇探台灣」，還向沈大使介紹書寫的緣由、內容及翻譯經過，沈大使可是很仔細地傾聽又詢問呢。事後Ingrid高興地說：「能向沈大使炫耀我們的書，真是太棒了。」
當然，多數時間是丘博士與沈大使之間的世交憶往、敘舊、話家常，Ingrid與我喝著香醇的台灣高山茶，傾聽、學習。沈大使提到他擔任外交部政務次長時參與編輯「年傳承，走出活路」，是中華民國慶祝建國一百年、外交部與故宮博物院合作出版的近代條約圖錄；也有在歐洲與美國的外交工作與軼事，真是隨口而出，如數家珍。
貴賓室的牆上除了掛有一幀馬英九總統的玉照外，還有一長橫幅的「諭」，沈大使親自為我們介紹了這橫幅的內容，上面寫著：「欽差大臣兩江總督部堂林兵部尚書……諭……咭唎國領事義律知悉……詎有一種奸夾私販鴉片流毒內地……」，那是清道光十九年四月十四日，欽差大臣林則徐為了偵查鴉片而寫的特諭，林則徐三女林普晴嫁給了晚清另一位重要大臣沈葆楨，沈大使就是他們的後代；崇慕光顯祖先之心，由此細節可顯露出來。
那是一場非常愉快的拜會。當時沈大使才出任駐美代表半年餘，正是新官上任、獨當一面、為外交做重大突破的階段。果不其然，一個月後，即二〇一五年一月一日，沈大使在華府雙橡園舉行兩國斷交後首次元旦升旗典禮，雖是一次升旗典禮，卻是外交上一大進展、一大轟動。
往事只能回憶、回味。年逾九十歲的丘宏義博士說到：「在我這個年紀，任何朋友都是無可替代的財富。隨著呂巡的逝世，我又少了一個朋友。」我好奇的是，經文處貴賓室內的總統玉照換了，那長橫幅的「諭」還掛在牆上嗎？吾等老、壯、青、幼四人遙祝沈大使一路走好。
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